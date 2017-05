Leo - Domingo 14 de mayo 2017: ¡Ánimo, Leo, algo bueno se avecina!

Este domingo te sientes muy seguro de tu mismo, Leo. Tu naturalidad gana amigos, no lo olvides, Leo. Actúa como eres, no te dejes influir por otros. Algunas personas aduladoras y oportunistas se te acercarán para ensalzar tu Ego, tratar de manipularte sentimentalmente o crearte sentimientos de culpa. Es importante que separes muy bien a los buenos amigos, de los que no lo son. Mantén una relación cordial con todos, pero no te dejes envolver ni engatusar por los aprovechados. Tú eres muy inteligente, pero a veces en tu generosidad, descuidas ciertos aspectos de tu personalidad y si alguien te señala algún defecto o crítica te enojas, y eso no es saludable, mantén siempre tu control.



Amor

La Luna continúa transitando por el signo de Capricornio y los planetas Júpiter, Saturno, y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Una situación inesperada te ayudará a comprender mejor a la persona que tienes frente a ti alejando de tu vida los temores, sospechas y dudas que te tuvieron preocupado pensando en infidelidades o situaciones similares que solamente estaban en tu imaginación.

Salud

Las horas de la mañana son excelentes para iniciar algún tipo de plan o tratamiento de renovación, tal vez un régimen de alimentación diferente o una participación en un evento deportivo del cual saldrás muy bien pues tus condiciones físicas tienden a ser óptimas.

Trabajo

Habrá algo nuevo en tu trabajo, tal vez una tecnología o cambio de sistema. Lo mejor de todo es que podrás resolverlas adecuadamente. Tienes de tu parte todos los recursos, tanto intelectuales como materiales para sacar adelante tus tareas sin mayores complicaciones.

Dinero y fortuna

Se abren puertas que estuvieron cerradas para ti en estos meses pasados, desde préstamos bancarios hasta movimientos económicos importantes. Durante estos días notarás cómo tu dinero crece y se multiplica, lo cual te ayudará a ponerte al día en pagos, obligaciones y asuntos pendientes.