Laura Bozzo confirma su separación momentánea con Cristian Zuarez, pide pruebas de la supuesta infidelidad

Después de que se mostraron en diferentes medios de comunicación fotos de Cristian Zuarez, novio de Laura Bozzo, con otra mujer, la conductora rompe el silencio y confirma que están separados. En una entrevista en el programa de radio mexicano 'Todo para la mujer' de Maxine Woodside, Bozzo aseguró que necesita pruebas para terminar su relación de casi 17 años.

Bozzo, de 65 años, se enteró de la supuesta infelidad de Zuarez por el programa de televisión 'Beto a saber' de Beto Ortiz, quien le increpó sobre su relación con el cantante de 40 años, dando por sentado que la conductora ya estaba enterada de que había sido engañada.



Mientras define el siguiente paso a seguir, Bozzo le mandó un mensaje a Cristian desde el puerto de Acapulco, México, lugar donde se fue a meditar y reflexionar sobre este escándalo: "A Cristian que Dios lo bendiga, gracias por todo lo que hizo por mí, porque siempre fue una persona que estuvo a mi lado en lo peores momentos, mi padre lo adoraba y si encontró la felicidad en otra persona, que sea muy pero muy feliz, porque yo la verdad con mi programa estoy casada. A mí lo que me puede enloquecer es la televisión, para mí estar año y medio sin televisión es como si hubieran metido un toro encerrado y amarrado, a la hora que salga al aire voy a salir como una loca".



Respecto a la forma en la que enfrenta esta supuesta infidelidad de su novio argentino, la conductora peruana dijo que las mujeres debe tener dignidad: "Si tuvo una relación con esta señora Adriana Amiel , qué Dios lo bendiga, que sea muy feliz. Realmente en esta nueva etapa de mi vida voy a hacer mucho más obras para rescatar niñas de la trata de blancas y ser un ejemplo para las mujeres. Por más dolor y que te partan el corazón, y te atraviesen un cuchillo y sientas que te vas a desangrar, las muejres somos muy fuertes y podemos salir adelante solas. Y si no nos amamos a nosotras mismas, si no tenemos la dignidad sufiente de levantarnos frente a una cosa así, no servimos como mujeres".

Y mandó un consejo para superar el engaño: "Yo por eso, mi consejo para las mujeres que pasan por algo así, hay que salir adelante, hay que trabajar. Ahorita me voy a entrenar, me vine a mi paraíso que es Acapulco... Hay que hacer un balance, Cristian fue maravillosa persona conmigo, me apoyó en el arresto, en todo. La verdad que me da mucha pena no escuchar que él salga a hablar, por supuesto que hasta que se armó el escándalo él estaba en su casa".



Laura decidió tomar distancia y viajar para estar sola y definir el rumbo que tomará su vida sentimental: "Ayer me vine a Acapulco porque yo necesito meditar, pensar y ver qué hay de verdad, qué hay de mentira. El señor Zuarez es el único que puede decirlo, íbamos a cumplir 17 años. Quiero las pruebas concretas, porque definitivamente tampoco voy a terminar 17 años por una cuestión que no sea verdad... Yo no me baso en fotos, vamos a ver lo que el tiempo depare".



Hasta el momento, Bozzo aseguró que no ha hablado con Cristian porque ella se desapareció: "Tú sabes que yo estoy loca, frente a este tipo de cosas prefiero agarrar una maleta e irme a Acapulco donde tengo paz, porque por más que he cambiado, tengo un temperamento fuerte y entonces para que exponerse a escándalos. Cuando regrese hablaremos".