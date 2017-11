Las últimas horas de Lilián Elizalde, la novia que murió en el auto de José Manuel Figueroa

La tragedia marcó a José Manuel Figueroa desde muy joven. Apenas tenía 22 años cuando murió la mujer a la que él mismo ha llamado "el amor de mi vida", la bella conductora de radio y televisión Lilián Elizalde, quien perdió la vida en un dramático accidente de automóvil, cuando ambos salían de una fiesta, hace poco más de dos décadas, dejando una herida imborrable en el corazón del cantante.

La noche del jueves 29 de mayo de 1997, justo antes de encontrar la muerte, Lilián, entonces de 24 años de edad, tenía una carrera descollante: era conductora del programa ' Universo de las estrellas' y también participaba en emisiones del canal Furia Musical y de la estación de radio la KeBuena, especializados en regional mexicano. De cabellera oscura y ojos negros, la carismática Lilián había comenzado su carrera como una de las compañeras del famoso Paco Stanley en su programa de mediodía '¡ Ándale!', donde solía hacer entrevistas a personalidades del mundo de la música, área del entretenimiento donde encontró su nicho. Poco imaginaba ella que esas entrevistas la llevarían a conocer a quien sería su novio: José Manuel, con quien estableció una relación sentimental seria después de conocerlo en un foro de televisión cuando le hizo una entrevista en 1995, año en que el cantante se lanzó a la fama con su primer disco ' Expulsado del paraíso'.



Flechazo instantáneo

Esa noche, en el emblemático California Dancing Club -uno de los más célebres centros nocturnos populares de la capital mexicana- se llevó a cabo un evento de la estación de radio donde laboraba Lilián, quien ya llevaba varios meses de relación sentimental seria con José Manuel.

Hijo del célebre cantautor Joan Sebastian, el entonces veinteañero se volvió enormemente popular. Cuando conoció a Lilián la encontró atractiva y casi de inmediato comenzó su estrategia para conquistarla mandándole flores y esperándola a la salida de los estudios de Televisa para invitarla a comer o cenar, rompiendo incluso su relación con la colombiana Paula Vásquez, la madre de su hija Gabriela.



Siendo ambos muy jóvenes el amor surgió muy pronto y del flechazo pasaron a tener una relación mucho más seria; incluso llegó a haber rumores de boda, que la propia Lilián desmintió en su momento, declarando a una revista "[José Manuel y yo] aún no pensamos en casarnos. Los dos somos muy jóvenes y tenemos nuestras carreras, así que vamos a esperar un tiempo, pero mientras, estamos muy bien así".

En esa época se decía que quien estaba más interesado en casarse era José Manuel, y era la insistencia en eso por su parte, la que solía poner presión a la relación, como recordarían en su momento amigas cercanas de la conductora como Galilea Montijo, quien decía querer a Lilián Elizalde como a una hermana; la actriz Chantal Andere y la periodista Blanca Esther Martínez de la Garza, más conocida por el mote de ' La Chicuela', quien fue sumamente cercana a Lilián en sus últimos meses de vida: "Era una muchacha muy inteligente y muy trabajadora, con un gran afán de superación. Todos los que la conocíamos pensábamos que iba a llegar tan lejos como se lo propusiera y para ella, el cielo era el límite".



Impacto fulminante

Nadie imaginaba esa noche que el romance entre ella y José Manuel tendría un vuelco macabro e irreversible antes de terminar la velada; se trataba de un evento por todo lo alto en el que tocarían las bandas más importantes del momento: Tucanes de Tijuana y Los Temerarios. Lilián había sido una de las anfitrionas del show y tanto ella como José Manuel habían disfrutado de la noche. Según testimonios dados en aquella época por testigos presentes en el evento, ambos habían consumido alcohol. Despreocupados en su juventud, no pensaron en las consecuencias, menos aún cuando comenzaron a discutir entre ellos, la razón, hoy como entonces, fue desconocida por los presentes.

Así fue como abordaron un Mustang deportivo color rojo y último modelo, propiedad del cantante, quien insistió en manejar. Fueron los acomodadores de autos y algunos asistentes a la fiesta, quienes los vieron partir y aunque estaban discutiendo, nadie intervino, ya que la pelea no había subido de tono y además, el entonces joven intérprete tenía fama de poseer un carácter explosivo. Lilián se despidió de sus amigas poco después de medianoche y se fue con su novio. Nadie pudo pensar que solo unos minutos más tarde la vida de ambos cambiaría drásticamente: la de ella con un final abrupto y la de él quedando marcada por la desgracia.



No se sabe bien qué fue lo que ocurrió a bordo del auto; por veinte años, cuando se habla del tema, se especula acerca de las causas de la supuesta disputa: aparentemente era una ruptura que subió de tono. Se dijo que había existido una testigo ocular en ese momento, una joven llamada Leti, que era en aquella época asistente de Galilea Montijo, aunque también se mencionó que ella se bajó una cuadra después de salir del evento, porque Figueroa había acelerado mucho la velocidad del vehículo y seguían discutiendo. Después se ignora qué cauce tomaron las cosas, aunque al final, en un cruce de Calzada de Tlalpan, Figueroa perdió el control del auto y se impactó contra la cortina de hierro de una tienda de pinturas, donde el coche fue siniestro total y, aunque él salió relativamente ileso, Lilián Elizalde perdió la vida.



Los pecados tienen largas sombras

De inmediato corrió la noticia. Las primeras versiones que surgieron desde el lugar de los hechos dijeron que José Manuel había muerto también, después se supo que no. Antes de que pudiera ser trasladado a la delegación, sus abogados promovieron un amparo y José Manuel Figueroa nunca pisó la cárcel. En los primeros días subsecuentes, varios periódicos de circulación nacional publicaron que tenía orden de aprehensión y que no se había presentado a declarar, sin embargo, la duodécima Delegación de pronto no dio más información al respecto y antes de diez días se había dado 'carpetazo' al asunto.

En ese momento se especuló que Joan Sebastian había recurrido a toda su influencia para disipar el escándalo, mientras que Lorenia Elizalde (la hermana de Lilián, con quien ella vivía) aparentemente no hizo ninguna declaración ante las autoridades. El caso simplemente se esfumó de los anales de la justicia.

La conmoción causada por la tragedia fue dando poco a poco paso de la incredulidad, al enojo: muchas figuras del medio artístico, especialmente aquellas ligadas por amistad o compañerismo a la joven, no daban crédito a que el cantante no hubiera enfrentado consecuencias por el acto. A esto se sumó el que el joven pidiera a la familia tener acceso a las cenizas de la chica, mismas que se sembraron al pie de un manzano en el rancho familiar de Juliantla, Guerrero.



Por consejo de sus abogados, el cantante salió de la ciudad rápidamente dejando abandonada la grabación de un disco. Se dijo que él se había retirado de la carrera artística por el dolor de la pérdida de su novia, aunque unos meses después terminó de grabar su segundo álbum en Los Ángeles, California, con nueva disquera (BMG Ariola USA), y en la portadilla del CD incluyó una dedicatoria para Lilián. Por ese tiempo también inició una relación romántica -que fue bastante tempestuosa y no duró mucho- con la cantante Ana Bárbara, quien también había sido amiga de la conductora y, de hecho, los había presentado meses antes. Casi una década después, Ana Bárbara volvió a acaparar titulares por consolar a otro hombre doliente: José María Fernández 'Pirru', quien recién había enviudado de la recordada actriz Mariana Levy, fallecida en circunstancias igualmente trágicas y escandalosas.



Aunque Joan Sebastian no vio a su hijo tras las rejas, quedó una sombra que nunca se disipó del todo en torno al caso, aún cuando poco a poco fue pasando al terreno de la leyenda urbana.

Varios años más tarde, el 'poeta del pueblo' pasaría dos veces por la misma terrible tragedia que vivieron los padres de Lilián Elizalde: primero, en agosto de 2006, cuando ofreció un concierto en Mission, Texas; al término de esa presentación, Trigo de Jesús Figueroa, hermano menor de José Manuel, se encontraba conteniendo a la multitud que buscaba acercarse al cantante, cuando uno de los asistentes disparó al suelo y posteriormente a la cabeza del joven, quien tenía 27 años de edad. El agresor nunca fue identificado ni detenido.

En junio de 2010, Juan Sebastián Figueroa González, otro de sus hijos entonces de 32 años de edad, vio su vida truncada al salir de un bar en el centro de Cuernavaca, Morelos, donde recibió dos disparos que le causaron una hemorragia interna aguda y laceración del pulmón. Un presunto ajuste de cuentas habría sido la causa del asesinato de Juan –el modus operandi así lo indicababa, de acuerdo con especialistas que reportearon y comentaron el caso en la época–; sin embargo, la verdad no se supo y tampoco hubo sospechosos que fueran arrestados. Como en el caso de Trigo, quedó cerrado y sin resolver. El cantante, que públicamente mostró entereza y resignación ante estos duros golpes del destino, falleció a consecuencia del cáncer el 13 de julio de 2015.



Por otra parte, José Manuel, si bien alcanzó de nuevo el éxito profesional muchas veces, no ha tenido realmente una estabilidad en su vida amorosa: además de Gabriela, tiene un hijo, Nicolás, con Evelyn Cambara, aunque con este último la relación es compleja. Ha tenido muchas relaciones, entre ellas una muy larga y complicada con Ninel Conde, la ex Miss Universo Alicia Machado -que lo acusó de maltrato psicológico-, Angélica Vale y la cubana Malillany Marín; sin embargo, no ha encontrado, y lo ha admitido en entrevistas, "el verdadero amor", aunque no son pocos quienes han afirmado, al paso de los años, que no ha logrado olvidar del todo a la joven que murió a su lado una noche de primavera, hace veinte años.



