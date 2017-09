Las Pinal: una dinastía feminista y fuera de lo común

Es imposible no hacer referencia a la familia que encabeza Silvia Pinal, cuando se habla de una de las dinastías más notables dentro del estrellato. Han destacado no solo en el cine, el teatro, la televisión y la música; también han corrido ríos de tinta para dar cuenta de sus triunfos y caídas, de sus amores y desamores, de sus pleitos y amorosas reconciliaciones, incluso entre ellas mismas. Porque no solo son estrellas, también son mujeres, y muy apasionadas.

Habría que empezar por el principio, con Silvia Pinal (1931), la matriarca, la más grande estrella que queda de la época de oro del cine nacional; no solo es una auténtica Diva, que ha cosechado triunfos como actriz, alternando con figuras de la talla de Pedro Infante o Cantinflas; también fue dirigida por Luis Buñuel en dos grandes clásicos del cine mundial: “Viridiana” y “El ángel exterminador”, y ha destacado en muchas otras áreas, teniendo éxito en la comedia musical (“Mame” fue un éxito en sus muchas reposiciones), el teatro dramático (“Anna Karenina” o “Divinas palabras”), en la televisión y hasta en la arena de la política. Pero sería imposible hacer una semblanza de Silvia sin hablar de sus amores, que fueron muchos y que dejaron profunda huella en su persona y contribuyeron a crear este árbol genealógico que tantos frutos ha rendido.



Las Pinal: siete décadas y cuatro generaciones de mujeres únicas, libres, fuertes e inolvidables Silvia Pinal es una estrella por donde se le mire. Su belleza trascendió los años y en siete décadas de carrera, ha dejado una huella imborrable, que se ha multiplicado en las ramas de su árbol genealógico, para demostrar que el talento de las Pinal, llegó para hacer historia. Hija natural de Moisés Pasquel, un director de orquesta de la XEW, Silvia desconoció su origen hasta los 11 años, pero esto no le impidió amar profundamente a su padre de crianza, Luis G. Pinal, quien la dejó ser actriz siempre y cuando tuviera una carrera. Silvia estudió secretariado. La cabeza de la dinastía, dicho por la propia Silvia, fue siempre su madre, doña María Luisa Hidalgo, que apoyó a su hija, la ayudó a criar a sus hijos y les dio amor incondicional, al mismo tiempo que le enseñó que no por ser mujer debía doblegarse ante ningún hombre. En esta foto de 1980, aparecen con la abuela Alejandra, Luis Enrique, Viridiana y Stephanie.

El invitado más especial a la boda de Silvia y Rafael Banquells, fue Mario Moreno, 'Cantinflas', con quien ambos habían actuado en la película 'Puerta, joven' en 1948. Silvia tenía 17 años. Nacida el 13 de octubre de 1949, Sylvia Banquells Pinal, "Silvita" fue la primera hija de Silvia y uno de sus grandes amores, con quien tuvo una relación complicada por muchos años. Aunque Pedro Infante la pretendió durante los rodajes en los que colaboraron, Silvia nunca dio su brazo a torcer, primero por la diferencia de edades entre ambos (14 años) y además, porque estaba prevenida de su fama de rompecorazones y porque era un hombre casado. Gustavo Alatriste fue el segundo marido de Silvia. Con él, alcanzó la cúspide de su carrera cinematográfica al protagonizar para Luis Buñuel 'Viridiana' (1961), 'El ángel exterminador' (1962) y 'Simón del desierto' (1965). De este matrimonio nació su segunda hija, Viridiana, fallecida trágicamente en 1982.

Silvia siempre fue una actriz completa y disciplinada. Aquí, con Mauricio Garcés y Sergio Corona, después de una de las presentaciones del espectáculo de cabaret que por una larga temporada Silvia presentó en el centro nocturno 'El Quid', propiedad de su íntimo amigo, Ernesto Alonso. La polémica causada cuando Silvia se casó, en 1967, con Enrique Guzmán derivó del hecho de ser 11 años mayor que él. Aunque hubo una gran pasión, también hubo mucha violencia, ya que Enrique era obsesivamente celoso, consumía estupefacientes y solía golpearla o amenazarla, incluso con un arma de fuego, como relata en 'Esta soy yo'. El tercer matrimonio de Silvia, en 1983, fue con el político Tulio Hernández. Este no fue exactamente por amor, ya que aconteció en una época turbulenta de su vida, meses después de la muerte de Viridiana y en pleno rompimiento con Sylvia. Sin embargo, fue el más largo y estable y se separaron como amigos.

La política es un territorio que tampoco fue ajeno para Silvia: mientras estuvo casada con Tulio Hernández, fue primera dama de Tlaxcala y posteriormente, Senadora plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional. Aunque en la canción 'Bye Mamá' Alejandra Guzmán hacía un recuento de los abandonos que decía haber sufrido por parte de su madre cuando ésta se dedicaba a su carrera, la actriz cuenta que siempre procuró tener cercanía con sus hijos, sin importar dónde la llevara el trabajo. Su hijo menor con Enrique Guzmán fue Luis Enrique, el único varón de la dinastía, nacido en 1969. Aquí aparece con Sylvia Pasquel y su primer marido, Mike Salas. Sylvia Pasquel se convirtió en actriz por mérito propio y tuvo fracasos y éxitos, siendo recordada como una de las figuras más memorables del teatro y televisión de su tiempo, haciendo grandes interpretaciones como se ve en este fotograma de 'Al rojo vivo' (1980). La razón de la amarga pelea entre Silvia Pinal y Sylvia Pasquel, fue la rivalidad por el amor de un hombre: el empresario Fernando Frade. Éste salió con Sylvia en 1979, después con Silvia entre 1980 y 1981 y luego volvió con Sylvia, con quien se casó en 1985, cuando nació Viridiana Frade, muerta a los dos años de edad. Esta pérdida brutal reconcilió finalmente a madre e hija. En esta foto de 1981, Sylvia Pasquel y Viridiana flanquean a su madre, durante una entrega de premios. Ese año, Silvia tuvo un gran éxito en teatro al representar 'Anna Karenina'. Hoy en día, la relación entre Silvia Pinal y su primogénita, que tomó como nombre artístico el apellido de su abuelo biológico, es inmejorable y juntas han encontrado apoyo mutuo entre sus adversidades, para lograr ser felices como familia. Stephanie Salas siempre ha tenido un vínculo especial con su madre y su abuela. Aquí las tres celebrando las triunfales 500 representaciones de 'Claudia: me quieren volver loca' en teatro. Corría el año de 1993. Alejandra y Sylvia siempre fueron muy unidas y cómplices en su relación como hermanas. La tragedia de Viridiana marcó para siempre a Silvia, destrozándola por años. La joven interpretaba a 'Laura' la hija menor de 'Amanda Casanova' en 'Mañana es primavera' al momento de morir, y su personaje salió del melodrama esa misma semana, dejando su trama inconclusa. Fruto de una relación fugaz entre Stephanie Salas y Luis Miguel, Michelle creció alejada de los reflectores igual que su media hermana, Camila Valero, y ahora es una fashionista y modelo reconocida, aunque nunca manifestó interés por el canto ni la actuación. Stephanie y Michelle siempre han tenido una relación cercana y más de amigas que de madre e hija, como se aprecia en esta foto en la que bromean juntas durante un desfile de modas. Alejandra Guzmán desafió las convenciones sociales, al tener a su hija, Frida Sofía, sin casarse con Pablo Moctezuma. La rockera nunca ocultó el gran amor y complicidad que siempre la han unido a su única hija, desde que ésta era una bebé. Frida Sofía, la hija de Alejandra y su novio de juventud, Moctezuma, es una hermosa modelo que retiene lo mejor de la genética familiar. Hasta ahora la joven no ha dado visos de seguir una carrera artística, pero solo el tiempo dirá si sigue los pasos de su legendaria abuela.



El primer marido de Silvia fue el actor y director catalán nacido en Cuba Rafael Banquells, con quien se casó en 1947, y fue quien la guió en sus primeros pasos por el cine y el teatro; de este matrimonio nació su primogénita, Sylvia Pasquel (1949), conocida entre muchos con el apodo cariñoso de “Silvita”, quien debutó en teatro y televisión en los años 60, tratando siempre de mantener una independencia de su mamá.

Cuando Silvia se divorció de Banquells, en 1952, inició un largo romance con Emilio Azcárraga Milmo, el entonces heredero del emporio de comunicaciones fundado por su padre, que años más tarde convertiría en Televisa. La relación entre ambos, tal como se revela en los libros “El Tigre” (de Claudia Fernández y Andrew Paxman) y “Esta soy yo” (las memorias de Silvia, publicadas en 2016) fue siempre armónica en el plano amistoso y laboral, aunque tormentosa en su aspecto romántico.



Don Emilio Azcárraga Vidaurreta no aprobaba que su hijo tuviera una novia que fuera actriz, divorciada y madre soltera (Silvita quedó bajo el cuidado de su madre y su abuela materna, la formidable doña María Luisa Hidalgo), mientras que Silvia no estaba dispuesta a renunciar a una carrera descollante por el hecho de casarse, por muy enamorada que estuviera. Aunque la relación fue larga y tuvo sus ires y venires, nunca se formalizó, pero en Emilio Azcárraga, Silvia siempre encontró apoyo, comprensión, impulso y protección, en todos los pasos de su carrera.

Hacia 1960, siendo ya una estrella consagrada, Silvia conoció al empresario Gustavo Alatriste, que se prendó de ella de inmediato y no paró hasta conquistarla. Fue con él, que alcanzó nuevos niveles como actriz, al trabajar a las órdenes de Buñuel en filmes financiados por Alatriste, que si bien no tuvieron mucho éxito taquillero en su momento, ganaron premios internacionales y la proyectaron al mundo. De este matrimonio, Silvia tuvo una hija a la que llamó Viridiana (1963), en honor a la película tan famosa, que la llevó al festival de Cannes.





Silvita, cuando decidió ser actriz, estudió y tomó el apellido del padre biológico de su madre —que fue criada por el segundo marido de doña María Luisa—, por consejo de Ernesto Alonso y debutó en telenovelas producidas por él. En 1967, a los 18 años, se casó con un multinstrumentalista y músico llamado Mike Salas, que fue el padre de su hija mayor, Stephanie (1970).

En 1966, Alatriste y Silvia se divorciaron. Él le había sido infiel con Sonia Infante, actriz y modelo, sobrina de Pedro, con la que eventualmente se casaría. Silvia se concentró en su carrera, y luego causó un escándalo al casarse con Enrique Guzmán, un cantante de rock and roll y actor juvenil, que era once años menor que ella. La unión de Silvia y Enrique fue mutuamente benéfica, ya que colaboraron en numerosas películas y en un programa de variedades que duró varios años al aire, siguiendo el formato de Sonny & Cher, en el que actuaban en sketches cómicos y cantaban junto con invitados estelares.



Las tragedias que marcaron la vida de Silvia Pinal
Silvia Pinal es una de las grandes divas de los espectáculos en México, se ha convertido en una leyenda viviente gracias a sus exitosas películas, programas de televisión y obras de teatro. Su vida ha estado rodeada de glamour y fama, sin embargo abajo de los escenarios ha tenido fuertes golpes. Durante años, la matriarca de las Pinal escribió sus memorias donde relata pasajes de las diferentes etapas de su vida y trayectoria artística. En el 2015 publicó su autobiografía que lleva por título Esta soy yo. En las páginas plasma tristes momentos que han marcado su vida, recordemos algunos de ellos. Doña Silvia tuvo 4 hijos de sus diferentes matrimonios: Sylvia Pasquel, Viridiana Alatriste, Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán. En 1961 se casó con el empresario Gustavo Alatristre. Ese mismo año protagonizó Viridiana, película que dirigió el afamado cineasta Luis Buñel y que su esposo produjo. Gracias a ese filme fue que le puso a su segunda hija Viridiana. Ella comenzaba su carrera como actriz, pero se vio truncada con su muerte. El 25 de octubre de 1982 sufrió un accidente automovilístico cuando salía de una fiesta. Viridiana cayó a un barranco de la Ciudad de México perdiendo la vida cuando tan sólo tenía 19 años de edad. Fue un trago amargo que hasta la fecha Silvia no ha podido superar, pues ha declarado en varias ocasiones a los medios de comunicación que la ley de vida es que los hijos entierren a los padres, no al revés. La primogénita de las Pinal es Sylvia Pasquel. Ella es hija del productor teatral Rafael Banquells. En la década de los 80 la relación entre madre e hija se fracturó completamente. Y es que en 1985 Sylvia se casó con Fernando Frade, quien fue pareja sentimental de su madre durante 9 años. Ese mismo año nació su segunda hija, a la cual llamó Viridiana en honor a su fallecida hermana. En ese entonces Silvia Pinal estaba en Europa trabajando, por lo que no estuvo en esos difíciles momentos con su hija. Alejandra Guzmán vivió por mucho tiempo entre los dimes y diretes de sus padres, no fue nada fácil. 'La Reina del Rock' es producto de la relación que Silvia tuvo con Enrique Guzmán. En muchas ocasiones esta pareja estuvo en el 'ojo del huracán' por los pleitos que tuvieron. Ellos estuvieron casados por casi 10 años, aunque no fue un feliz matrimonio, pues hubo celos y hasta violencia. Hace poco Enrique Guzmán reveló que se casó con la 'Diva del cine mexicano' porque quedó embarazada de Alejandra, por lo que Silvia lo amenazó con abortar si no llegaban al altar. El cantante aceptó con la condición de que tuvieran un segundo hijo, gracias a eso fue que nació Enrique, el más pequeño de los hijos de Silvia. A pesar de que Doña Silvia y Enrique Guzmán terminaron mal, ahora llevan una relación cordial. La vida de Silvia no ha sido fácil, detrás de sus éxitos hay un sin fín de sucesos que pudieron haberla derrumbado. Pero ha demostrado que es una mujer fuerte, trabajadora y muy inteligente que pudo salir adelante.

De este matrimonio, Silvia tuvo a sus últimos hijos: Alejandra (1968) y Luis Enrique (1969), pero aunque tenían éxito profesional, en su vida matrimonial lo pasaron muy mal: Enrique consumía estupefacientes y era obsesivamente celoso, por lo que hubo muchas agresiones. El matrimonio se disolvió en 1974 y Silvia quedó muy afectada por esto, como relata en sus memorias.



Viridiana inició su breve carrera en 1976 al lado de su madre en teatro, y después hizo estudios para prepararse; su debut en televisión fue en la serie de comedia ‘Cachún-Cachún-Ra-Rá’ y posteriormente participó en ‘Mañana es primavera’, la primera telenovela producida por su madre. Quienes conocieron a Viridiana, afirman que tenía todo el potencial para ser la mejor actriz de la familia, amén de ser la más bella.

Su prematura muerte, a los 19 años de edad, el 25 de octubre de 1982, en un accidente automovilístico, causó estupor en el medio. Se especuló mucho acerca de si Viridiana, que venía de una fiesta, había consumido drogas en la misma, pero no fue así, ya que la joven tenía aversión a éstas, después de ver lo que habían causado tanto en su padre, como en su padrastro, cuyas adicciones la habían marcado.



Stephanie Salas regresó a las teleseries con 'La piloto', recuerda su trayectoria
Stephanie Salas volvió a las pantallas con 'La piloto' para dar vida a Rosalba, la tía de Yolanda Cadena. Junto a su sobrina ha vivido fuertes emociones y tragedias que han marcado sus vidas. Su personaje se ha caracterizado por el amor hacia su sobrina y por su noble corazón. De acuerdo con el sitio 'Radio Fórmula', la actriz definió a su personaje como "un alma buena, muy buena". "Yo soy la tía buena que encamina, aconseja y protege a Yolanda", agregó. Desde el inicio de la serie defendió a capa y espada a Yolanda, quien vivía atormentada por su padrino Ernesto. Por culpa de Ernesto, Rosalba sufrió un accidente que casi le cuesta la vida. Después de salir del hospital, descubrió que Yolanda era parte de la organización delictiva de John Lucio. Rosalba le pidió a su sobrina que se alejara del mundo del narcotráfico. Sin embargo, Yolanda no pudo salirse de la vida criminal. Para mala suerte de las dos, la organización más grande del narcotráfico, 'El Cártel de las Sombras', las secuestró. El cártel obligaría a Yolanda a trabajar para ellos amenazándola con asesinar a su tía y al bebé de Amanda. Después de un ataque que 'El Cártel de las Sombras' sufrió, Rosalba trató de escapar con el bebé de Amanda en brazos. Lamentablemente, fue recapturada y llevada ante 'El Senador' Sinisterra, quien le quitó al bebé para cubrir la ausencia de su hijo asesinado por John Lucio. El destino del personaje de Stephanie Salas aún está en el aire. ¿Qué sucederá con Rosalba? No dejes de seguirla en los últimos capítulos de 'La piloto'. Stephanie Salas pertenece a una distanía que ha brillado sobre los escenarios y ante las cámaras. Stephanie Salas nació el 5 de febrero de 1970. Su madre es la primera actriz Sylvia Pasquel y su padre es el músico Micky Salas. La figura del cine y de la televisión mexicana, Silvia Pinal, es su abuela. Stephanie comenzó su carrera como actriz y cantante desde pequeña. Sus primeros pasos fueron en el teatro con la obra 'Vaselina'. A los 16 años Ernesto Alonso la integró a la producción de 'El precio de la fama'. En 1992 fue parte del elenco de la telenovela 'Baila conmigo' al lado de Bibi Gaytán, Paulina Rubio y Eduardo Capetillo. Ahí interpretaba a 'Clarita', una niña mim Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 2011 participó en el programa de Univision 'Mira quién baila' y un año después lanzó su disco 'Soy lo que soy'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En 2014 realizó su última telenovela 'Amor sin reserva' donde trabajó junto a Héctor Bonilla y Marcus Ornellas entre otros. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En este 2017 también ha participado en episodios de la uniserie 'Como dice el dicho'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Como cantante Stephanie Salas ha grabado 7 discos entre ellos 'Ave María' y 'Soy lo que soy'. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir En el 2006 presentó su disco 'Tuna' del cual se desprendió el sencillo 'Vente'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En el teatro también ha conseguido varios éxitos. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el 2008 fue parte de la obra 'Los monólogos de la vagina'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En el 2015 debutó como la protagonista de la obra musical 'Mame'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En esa puesta en escena compartió el escenario con Víctor Noriega y la actriz Lorena Velázquez. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Como parte del elenco de 'La piloto', Stephanie Salas ha compartido toda su alegría con sus compañeros. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir ¿Cuál será el final de su personaje en la serie? Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir No te pierdas a Stephanie Salas en el gran final este lunes 26 de junio por Univision. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir



La muerte de Viridiana fue un golpe tremendo para la dinastía, que ya había tenido algunos problemas antes; el más notorio, el distanciamiento entre Sylvia Pasquel y Silvia Pinal, en 1981 cuando la hija se casó con un ex novio de la madre — el empresario Fernando Frade — , mismo que llegó a su fin con la muerte de Viridiana, trayendo una reconciliación triste. La tragedia volvería a perseguirlas cuando, en 1987, la hija de dos años de edad de Sylvia y Frade, también llamada Viridiana en recuerdo de su tía, murió ahogada en la piscina de su casa. La pareja no pudo superar este trance y se divorció el mismo año, sin embargo, la relación entre Silvia y su hija fue aún más sólida. Para entonces, Silvia estaba casada con el hoy exgobernador de Tlaxcala, Tulio Hernández, de quien se divorció en y es hasta hoy, su úlimo cónyuge.



Sylvia, cotizada actriz por mérito propio, se coronó en los 90 como la villana por excelencia en el género de las telenovelas y además fundó su escuela de actuación, se ha mantenido muy vigente en teatro, donde tiene una prestigiosa carrera y como su madre, es dueña de sus propios escenarios teatrales. También es abogada por los derechos de los animales, una causa que abraza desde hace años.