Las emotivas palabras de Bobby Larios luego de que su hermana María del Carmen sale del coma: "Existen los milagos".

Bobby Larios no se cansa de agrader las oraciones recibidas por cientos de fans en favor de su hermana Maria del Carmen Larios, que estuvo en coma después de haber sido encontrada el 16 de junio desnuda, golpeada e inconsciente en el interior de su casa en Ensenada, Baja California, y que ya despertó el 22 de junio después de una intervención quirúrgica.

El actor publicó un video en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Gracias por el apoyo moral y el amor que nos dieron, no tengo cómo darte las gracias, lo digo de todo corazón, muchas, muchas gracias por el milagro".



Cabe destacar que el estado de Maria del Carmen Larios era crítico, de no ser por este "milagro", como lo llama la familia, el lunes 26 de junio iban a decidir si la desconectaban o no, pero no hubo necesidad de tomar la difícil decisión de dejarla vivir o no, al respecto la familia comentó que: "Afortunadamente resistió a la cirugía de cabeza y su evolución es muy buena".



Tras quince años de no verla, hoy Bobby Larios pide se unan en oración por la salud de su hermana quien está en coma después de que la encontraron golpeada e inconsciente en el interior de su domicilio. Así lucía María del Carmen Larios en su juventud, cuando aún vivía con su madre y sus hermanos en la Ciudad de México. Esta fotografía compartida por el actor Bobby Larios es del álbum familiar, donde se observa a 'Doña Chuy' con su esposo Alejandro Larios y a María del Carmen cuando era adolescente. Hace 15 años ella decidió cambiar de residencia, se mudó a Ensenada, México. Esta es la casa donde vivía María del Carmen, hermana de Bobby Larios, aquí la encontraron una vecina y la policía tirada en un pasillo, desnuda y golpeada, el pasado 16 de junio. Actualmente María del Carmen Larios de 56 años de edad, se encuentra luchando por su vida en el Hospital General de Ensenada Baja California en México. Sus cinco hermanos están en el nosocomio. Bobby Larios vive en Miami y no puede viajar porque está tramitando su residencia; su madre 'Doña Chuy' radica en la Ciudad de México y no ha podido viajar porque está mal de la presión arterial.

Hasta ahora no saben si tendrá secuelas después del ataque que fue víctima. Bobby Larios comentó a Univisión Entretenimiento que su hermana reacciona por medio de parpadeo y que llega a las lagrimas al ver a la familia, él no ha podido estar presente, pero sus hermanos lo mantienen informado. Respecto a la investigación policial sobre la agresión aún no tienen informes para compartir ya que continúan con las investigaciones.



Será la próxima semana cuando la hermana del actor sea llevada al piso de observación para poder descartar cualquier anomalia en su cerebro y heridas craneales.