Las duras palabras de Ninel Conde sobre la pelea con su expareja Giovanni Medina

Por primera vez Ninel Conde hace frente a los problemas que tiene actualmente con su expareja Giovanni Medina, quien hace unos días acudió a los juzgados de lo familiar en la Ciudad de México para pedir la patria potestad de su hijo, Emmanuel, de dos años de edad: “Hay cosas que lo que se ve, no se juzga ¿no? Y es más que evidente que esto es un tema de celos, rencor, venganza, pero pues eso ya los abogados en su momento lo comentarán”.



La actriz y cantante, de 46 años de edad, aseguró en primicia para Univision Entretenimiento que siempre defenderá a sus hijos sobre todas las cosas y sobre cualquier persona: “Defender a tus hijos, aunque a veces tenga que ser de su propio padre”.



En las últimas semanas, Ninel ha recibido múltiples acusaciones por parte de su ex pareja, quien ha la señalado de alcohólica y de no hacerse cargo de su hijo, al respecto ‘El bombón asesino ’ dijo estar tranquila y confiada en que todo se arreglará: “Nosotros tenemos cosas, pruebas tangibles y no estamos hablando cosas al azar ni tonterías. Hay un bebé de por medio y yo sí tengo la madurez pertinente para saber que todo esto le afecta”.



La actriz, que acaba de terminar las grabaciones en la telenovela ‘En tierras salvajes’, aseguró que pronto dará una conferencia de prensa para dar a conocer su verdad: “En su momento hablarán los abogados para que la gente sepa realmente lo que está pasando, porque uno pueda decir misa y yo puedo ir y demandarte a ti (y decir) que me diste un microfonazo, pero habrá que probar que es verdad”.



Cabe mencionar que las autoridades mexicanas buscaron a Giovanni por los delitos de fraude y lavado de dinero, según confirma la cantante: “Estuvo un año prófugo así es, pero en México hay reglas y hay leyes y créeme yo le agradezco a la Suprema Corte de Justicia que atiendan tan bien a las mujeres y a las madres, eso es importante”, comentó la cantante que actualmente está promocionando su disco de banda ‘Tu no vales nada’.



El pasado fin de semana Conde estuvo en Los Ángeles, California acompañada de sus dos hijos: “Hay que disfrutar de esta vida porque vida sólo hay una, cansancio mucho, pero vida sólo hay una. Ellos (sus hijos) están muy bien, muy bien y siempre velaré por ellos”.