La verdadera (y terrible) razón por la que Alejandro Ávila dejó su carrera de cantante

El actor Alejandro Ávila confesó en exclusiva para Univision Entretenimiento la razón por la que ha dejado de lado su carrera como cantante de música vernácula: “Mi carrera de cantante no ha ido un poquito más lejos porque tristemente la situación en México para destacar tiene que ver con dinero. Y antes las disqueras daban ese dinero. Ahora no hay dinero que aguante la payola y no hay dinero que aguante esas condiciones que te dan. Y perdón que lo diga así, pero esa es la verdad”.



Alejandro asegura que no hay dinero que alcance para patrocinarse una carrera en la industria de la música : “Hay gente que te cobra muchísimo y hay prioridades: o mantienes a tu familia o te patrocinas una carrera de cantante. Y en el género que yo hago, no tiene un sentido”.



Alejandro Ávila ha participado en novelas como ‘Vino el amor’, ‘Corazón Salvaje’ y actualmente en ‘Me declaro culpable’. Le encantaría combinar su carrera de actor y cantante, y la mejor manera de hacerlo sería interpretando a Pedro Infante en la próxima bionovela: “Me encantaría, me parece que soy de esos tiempos y creo que hay dos cosas que no se le pueden tocar a un mexicano, que son Pedro Infante y la Virgen de Guadalupe. Me siento muy mexicano, crecí con Pedro Infante y sus películas, con el carisma de un ser humano maravilloso que se llamaba Pedro Infante. Y desde luego que me encantaría, sería un reto maravilloso. Aquí estoy”.





En el ámbito personal, Alejandro se separó hace dos años de Susana Cruz con quien procreó una hija que hoy tiene 13 años de edad; sin embargo, ya tiene una nueva relación: “hace dos años me divorcié y me encontré con mi primer amor de hace 10 años, ella se fue a vivir a Mallorca, ahora nos encontramos en la boda de su hermano y ya no la dejé ir”.

“Ella nunca se casó, ni tiene hijos ni nada”, añadió. Sin embargo, no piensa en boda por el momento: “ya me casé una vez y no es algo en lo que piense por el momento”. Aunque tener más hijos sí le gustaría: “Yo tengo una niña de 13 años, pero me encantaría ser papá nuevamente y espero sea pronto, lo hemos platicado y los dos estamos muy entusiasmados con la idea”.



