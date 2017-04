La Spice Girl Melanie Brown pide auxilio para protegerse de su marido Stephen Belafonte

Hace ocho semanas, según consta en su cuenta de Instagram, Melanie Brown, mejor conocida como Mel B, la 'Scary' del extinto fenómeno musical Spice Girls, presumió la fortaleza del amor que le unía a su esposo, el productor Stephen Belafonte.

"Hemos atravesado todo lo que normalmente destruye a las parejas y hemos salido adelante más fuertes. Tú me amaste incluso antes de que yo supiera cómo amarme. Eres mi mundo, cariño, aunque no olvidemos que eres un poco estúpido", le escribió Mel B a Belafonte junto a una foto que la muestra dándole un besito en la mejilla. Marcó su publicación con etiquetas que leían "10 años casados", "lucha por esa persona que amas", "decían que no duraría", "las perras desearían tener esto" y "ahora hablemos sobre mí".



Melanie Brown parecía estar orgullosa de todos los logros en su relación de pareja con Stephen Belafonte. Instagram / Mel B

Qué pasó en los pasados días que hizo que la artista recordara toda la maldad que su marido supuestamente ha desatado en su contra durante los pasados 10 años, no se sabe. Lo que sí informó este martes en primicia el medio TMZ, es que Melanie Brown solicitó ante la justicia de California que se le otorgara una orden de protección contra Stephen Belafonte, pues ella temía por su vida y la de sus tres hijas.

La orden le fue concedida luego de que la artista enumerara una serie de incidentes violentos, que van desde abuso físico y verbal hasta amenazas de muerte e intimidación.



Mel B denuncia a su compañero por violencia doméstica Melanie Brown y Stephen Belafonte se casaron en Las Vegas, Nevada, en junio de 2007. Años más tarde, bromeaban cuando ella dio el campanazo inicial en Wall Street, Nueva York. Foto: Getty Images / Scott Gries | Univision 0 Compartir Melanie Brown, quien se desarrolló como compositora, bailarina, conductora y actriz, vivió un infierno junto a Stephen Belafonte, según la querella que presentó el pasado viernes ante un juez de California. Foto: Getty Images / Noel Vasquez | Univision 0 Compartir Cuando pertenecía a las Spice Girls a finales de los 90, Mel B, a la extrema derecha, conoció a la Reina Isabel de Inglaterra. Hoy, en Hollywood, California, teme que su aún esposo le haga daño. Foto: Getty Images / AFP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La artista, que en el 2008 compartió con el príncipe Alberto II de Mónaco, denunció que ha recibido golpes y abuso verbal por parte de su pareja, el productor Stephen Belafonte. Foto: Getty Images/Pascal Le Segretain | Univision 0 Compartir Mel B teme por la seguridad de sus tres hijas, siendo la menor hija también del productor Belafonte. Foto: Getty Images / Astrid Stawiarz | Univision 0 Compartir De acuerdo con la página web TMZ, primera en reportar la denuncia de Mel B contra Belafonte, la artista declaró que su compañero la amenazaba con hacer públicos videos de alto contenido sexual. Foto: Getty Images / Samir Hussein | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Melanie Brown, su nombre de pila, denunció que su esposo la golpeó en la cara tras sentir celos de Usher. Foto: Getty Images for BASE Entertainment /Ethan Miller | Univision 0 Compartir Stephen Belafonte la estuvo acompañando a todos lados hasta diciembre del año pasado, cuando habrían acordado separarse. Foto: Getty Images/ Scott Barbour | Univision 0 Compartir Mel B juró que Stephen Belafonte le pagó 300,000 dólares a una de sus niñeras para que abortara el bebé que esperaba de él. Foto: Getty Images / Cameron Spencer | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Desde la izquierda, las Spice Girls Melanie Chisholm, Emma Bunton, Melanie Brown, Geri Halliwell y Victoria Beckham durante el cierre de las Olimpiadas en Londres, en el 2012. El fenómeno musical del que Mel B formó parte, vendió cerca de 85 millones de discos en su corta duración. Foto: Getty Images / AFP / Gabriel Bouys | Univision 0 Compartir Stephen Belafonte conoció a Melanie Brown siendo una estrella de fama internacional y ella sabía que él enfrentó un caso de violencia doméstica con su pareja anterior. Foto: Getty Images / Clive Brunskill | Univision 0 Compartir Stephen Belafonte ha negado las acusaciones que ha hecho en su contra Melanie Brown, con quien pronto se verá en los tribunales. Foto: Getty Images for VH1 / Mike Coppola | Univision 0 Compartir

Mira también: