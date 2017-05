La Sonora Dinamita responde al alcalde de México que “robó poquito” y que ha hecho campaña con una versión "pirata" de su grupo

‘Layín’, el alcalde de San Blas que confesó que robó “poquito” en 2014, está de vuelta a la política como candidato a gobernador del estado de Nayarit, en México. Durante al menos un evento de su campaña, el político ha invitado a un grupo musical que se hace pasar por La Sonora Dinamita para entretener a los nayaritas.

Ante esto, la verdadera agrupación colombiana de música tropical decidió aclararle la situación a la gente y mandarle un mensaje a ‘Layín’, cuyo nombre verdadero es Hilario Ramírez Villanueva.

“Amigos, no se dejen engañar. Desafortunadamente hay un candidato que se llama ‘Layín’, pero no, La Sonora Dinamita que está presentado en su campaña no es La Sonora Dinamita original, es un grupo pirata, es un grupo falso que no tiene documentación y ni de cargadores ni de staff han trabajado en esta agrupación”, dijo uno de los integrantes a través de un video de la cuenta de Facebook del icónico grupo fundado por Lucho Argain y Xiu García.



“’Layín’, no te dejes engañar”, le advirtieron. “Nosotros estamos aquí en Tepic el día de hoy, no te dejes engañar y no engañes al público”.

Horas después del comunicado de la agrupación, la falsa Sonora Dinamita se presentó el 21 de mayo en la supuesta celebración del Día de las madres de ‘Layín’. La Sonora Dinamita “pirata” tocó por más de una hora éxitos de la agrupación original como ‘Mil horas’, ‘Se me perdió la cadenita’ y ‘Oye’.

“Todo mundo tenemos derecho a trabajar, pero a costa de otra gente”, dijo la agrupación original. Luego, comentaron para el candidato a gobernador estatal: “La agrupación que esta usando el nombre de La Sonora Dinamita no tiene papel alguno. Si gustas comunicarte con nosotros, con gusto lo hacemos, enseñando papeles”.



A la fecha, ‘Layín’ no ha comentado nada sobre esta controversia. Aquí un video del concierto de La Sonora Dinamita "pirata":



Además del desfalco financiero por 20 millones de pesos que reportaron medios mexicanos cuando 'Layín' admitió haber robado, el candidato ha estado involucrado en otros actos reprobables o polémicos, como levantarle dos veces el vestido a una mujer un día que estaba "contento", regalarle 50 mil pesos al cantante de regional mexicano Julión Álvarez y obsequiarle un automóvil a la quinceañera Rubí Ibarra sin entregarle los papeles del mismo y contradiciéndose con distintos medios de comunicación acerca de la provenencia de los fondos con los que lo pagó.



