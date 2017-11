La noche que murió Viridiana: el trágico final de una estrella enamorada de Jaime Garza

Nació princesa. Esa es la verdad y no hay quien pueda discutirlo: Viridiana Alatriste Pinal vino al mundo el 17 de enero de 1963 y desde el momento mismo de su nacimiento fue admirada y querida por cuantos la conocieron.

Era como si en ella se hubiesen vertido los dones de sus padres, Silvia Pinal, la actriz más famosa de México en ese momento, y Gustavo Alatriste, un joven y visionario contador público que había creado un emporio, prácticamente de la nada, y era en ese momento uno de los empresarios más exitosos de México.



Desde que se habían casado, Silvia y Gustavo fueron una superpareja: él le había cumplido a su rubia debilidad el sueño de producirle películas de prestigio, nada menos que al mando de Luis Buñuel, para demostrar que Silvia era mucho más que solo una cara bonita o un cuerpo tentador. Era una mujer con ambición artística, que se vio coronada con su participación estelar en dos de las mejores películas del maestro del surrealismo: 'Viridiana' (1961), misma que causó furor en el Festival de Cine de Cannes y posteriormente 'El ángel exterminador' (1962), la magistral cinta en la que Silvia interpretaba el enigmático rol de 'La Valkiria'.



Don Luis, a quien se le atribuye la célebre frase "Soy ateo gracias a Dios", se presentó en la parroquia de la Santa Cruz del Pedregal una soleada mañana de febrero para sostener a la pequeña en brazos, cuando ésta recibió el bautismo en la pila, llevando por nombre Viridiana, como la atormentada novicia que su madre encarnó de modo exquisito en la pantalla de plata; su madrina Jeanne Buñuel solía relatar, fascinada, que le impresionó que a diferencia de otros recién nacidos que suelen llorar al ser bautizados, la pequeña de grandes ojos castaños se mantuvo serena durante todo el ritual, como si fuera una persona mayor.

Nace una estrella

Viridiana tuvo todo lo que una niña pudiera desear, aún si su estabilidad familiar fue más bien complicada, ya que tan solo tenía tres años de edad cuando Gustavo le fue infiel a Silvia con una modelo y actriz aspirante llamada Sonia Infante, hija mayor de Ángel Infante, uno de los muchos hermanos del célebre cantante Pedro Infante. Silvia Pinal nunca tomó a bien una infidelidad por parte de un consorte -en repetidas ocasiones se ha narrado, incluso por boca de ella misma, que puede perdonarlo todo excepto la violencia y la 'puesta de cuernos'- así que, apenas enterarse, tramitó un divorcio rápido y la exitosa dupla se extinguió, aunque Alatriste y la Pinal siguieron teniendo una relación de verdaderos amigos.



De este modo, 'Viri', como la conocían en casa, creció en la señorial mansión de El Pedregal - uno de los barrios más exclusivos del sur de la capital de México- al cuidado de su madre y su abuela María Luisa Hidalgo, a quien todos llamaban afectuosamente 'Marilú' y quien fuera la matriarca por décadas, ocupándose de cada detalle doméstico para que Silvia pudiera seguir adelante con su rutilante carrera artística que muchas veces la sacaba de la cama a las seis de la mañana, para devolverla en la madrugada siguiente, con rodajes, televisión y teatro o cabaret.

La familia de Viridiana fue, también, particular. Tuvo muchos hermanos por parte de Alatriste -algunas fuentes suman casi 20, entre legítimos y no reconocidos-, mientras que por parte de su madre, al nacer, tenía una hermana 13 años mayor, Sylvia Pasquel, que también sería actriz. Cuando Viridiana tenía cinco años, su madre se casó intempestivamente con Enrique Guzmán, un cantante juvenil de rock and roll varios años menor que ella, con quien engendró a Alejandra y a Luis Enrique. Stephanie, la hija mayor de Silvita, su hermana, se crió con ellos.





Sin tener un lugar definido en la dinámica familiar (no era la mayor ni la menor, pero tampoco la rebelde), Viridiana desarrolló una feroz independencia que su abuela Marilú le ayudó a mantener. "No le gustaba andar en grupitos", recordó su madre alguna vez: prefería tomar su bicicleta y pasear con alguna amiga, o pasar horas leyendo o pintando en espacios de la casa. Pronto descubrió una afinidad para el teatro y se lo comunicó a su madre, cuando tenía ya 13 años y Silvia, que acababa por fin de terminar su borrascosa relación conyugal con Enrique, la miró divertida.

"He decidido que quiero ser actriz como Silvita y tú", le anunció mientras Silvia peinaba su rubia cabellera y se preparaba para una cena, al tiempo que echaba una mirada al guión del musical 'Anita es un tiro', que iba a presentarse en temporada en unos meses, en el Teatro de los Insurgentes.



"¿De verdad?" le dijo su madre, mirándola: una muchachita de rizos oscuros, aún a medio camino entre la niña y la adolescente, muy seria y con ojos graves, vestida con un pantalón de mezclilla y camiseta, ya que detestaba los vestidos con listones y encajes. "¿Estás segura?".



Viridiana dijo que no le cabía duda, que había leído la obra, esa misma que su madre tenía abierta en su tocador, frente al espejo, y que estaba segura de que podía actuar. Silvia le propuso que se presentara a audicionar para ver si conseguía un papel pequeño en la compañía. Si lo obtenía, su madre no intervendría para favorecerla. "Tú tendrás que trabajar muy duro para conseguir lo que te propongas. Yo no te voy a prohibir que seas actriz; si no lo hice con tu hermana (Silvita), menos aún contigo. Pero eso sí, si no te gusta, no me vengas a llorar".

Viridiana cumplió -y con creces-, dejando a su madre impresionada. Su disciplina era férrea y su entrega en el escenario era notoria. De ese modo, no le quedó más que consentir que Viridiana estudiara, pues, arte dramático y se preparara para ser una actriz seria. Además, conforme crecía, Viridiana se iba convirtiendo en una bella joven, de facciones clásicas y ojos profundos, al punto que se podía decir sin temor a equivocarse, que era la más bella de la dinastía de las Pinal y, que de hecho, rivalizaba con su propia madre en ese rubro.



Inicia el ascenso de una estrella teatral

En 1980 se dio el momento clave para Viri: sus primeras oportunidades profesionales. Ernesto Alonso, íntimo amigo de su madre, la invitó a participar en algunos capítulos de la telenovela 'Honrarás a los tuyos', protagonizada por Irma Lozano y Enrique Novi. Igualmente, el director de teatro José Luis Ibáñez la seleccionó para ser parte del reparto de su puesta 'La fierecilla domada', de William Shakespeare, en la que encarnó a 'Blanca', la hermana menor de 'Catalina', el personaje titular, que encarnaba Julissa. Juntas fueron muy aclamadas. Para cerrar, también debutó en cine, esta vez al lado de su verdadera hermana, Sylvia Pasquel, en la película 'Discotheque: Fin de semana' (También conocida bajo el título de 'La seducción') en la que es una joven precoz que experimenta sexualmente con un hombre mayor, interpretado por Gonzalo Vega.