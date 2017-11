La ‘maldición de las Hermias’: lo que une las tragedias de Hiromi y Maru Dueñas

La cantante y actriz habría declarado que tenía presión baja, por lo que pensó que durante el embarazo se sentiría mal, pero no fue así. "Estoy súper bien y por lo mismo puedo dar funciones como si nada. El doctor no me puso ningún límite", declaró Hiromi a la revista TvNotas. Foto: Instagram @marlahiromi | Univision

