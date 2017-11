‘La maestra Ximena’ y el chat grupal que tiene con sus alumnos de 'Carrusel' (incluida Ludwika Paleta)

Gaby Rivero, la actriz que hace 28 años interpretó a la tierna 'maestra Ximena' en la novela ‘Carrusel’, sigue en contacto con sus famosos alumnos, confesó en exclusiva para Univision Entretenimiento: “Tenemos un chat con todos a raíz de que los invité a una develación de una obra de teatro, y de ahí no nos volvimos a separar y todos los días nos saludamos, nos mandamos memes, estamos muy en contacto virtualmente, pero ojalá pronto volvamos a vernos personalmente”.

Tras el paso de los años, con Ludwika Paleta continúa una buena amistad (la actriz daba vida a la niña presumida que respondía al nombre de 'María Joaquina') y afirma que sigue en contacto con sus demás compañeros como si el tiempo no hubiera pasado: “Ahí no existen los egos, todos son unos lindos y yo los sigo viendo como si fueran mis niños”.



Dónde está hoy Gaby Rivero, la entrañable maestra Ximena de 'Carrusel' la telenovela 'Carrusel' y su secuela 'Carrusel de las Américas'. Uno de los personajes más entrañables de la televisión mexicana es la 'maestra Ximena', la profesora que llevaba la batuta de un salón de clases eny su secuela 'Carrusel de las Américas'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir entrevista reciente con 'Momentos de telenovela'. "Carrusel fue un parteaguas en mi vida, una telenovela que me dio muchas cosas a nivel internacional. El contacto con los niños me hizo aprender mucho de ellos" dijo su la actriz en una Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Rivero también participó en la adaptación teatral de la telenovela infantil 'Carrusel mágico' interpretando a la entrañable maestra Ximena. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Rivero volvió a interpretar el rol de profesora en 1994 como protagonista de la película 'Una maestra con Ángel' en la que compartió créditos con el primer actor Gonzálo Vega. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir 'El club de Gaby', un proyecto musical, con canciones populares como 'Sopa de letras' o 'Yo soy taco', en la que Rivero contaba historias a un búho cubano y cantaba con niños de diferentes países de América Latina. Gracias a la química de la actriz mexicana con el público infantil nacióun proyecto musical, con canciones populares como 'Sopa de letras' o 'Yo soy taco', en la que Rivero contaba historias a un búho cubano y cantaba con niños de diferentes países de América Latina. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Más tarde, en la telenovela 'Sin ti' Rivero interpretó el rol de una profesora de biología en un colegio para mujeres al lado de la actriz Adamari López. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En paralelo a su carrera la actriz ha presumido su vida en familia al lado de su esposo, Kiko Ricote y sus tres hijas: Gala, Lara y Maya. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Además de su participación en la pantalla chica la actriz mexicana tiene una prolífica carrera en teatro, un formato en el que ha participado en obras clásicas como 'el Don Juan Tenorio' Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Gabriela Rivero se mudó a Miami con su familia, un destino que ha sido una parte vital del trabajo de su esposo. "La primera vez que llegué a Miami hace casi 30 años lo primero que hice fue ir a la playa y me prometí vivir en este lugar fascinante el día que formase una familia, y asi fué” declaró Ricote. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Entre sus papeles más recientes Rivera participó junto a Sebastián Rulli y Angelique Boyer en 'Lo que la vida me robó'. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En el 2014 Rivero viajó a Perú para volver a trabajar con niños como la conductora del show de talentos 'Pequeños Gigantes'. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir en la serie biográfica dedicada al 'Rey del Jaripeo', Joan Sebastian. En sus apariciones más recientes en televisión Rivero interpretó el personaje de 'Simona'Joan Sebastian. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Este año Rivero estaba contemplada para participar, al lado de Julián Gil y Gabriel Soto, en la bioserie basada en la vida de Silvia Pinal. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir



Gaby Rivero -de 53 años de edad- tuvo la fortuna de repetir este personaje más adelante con la novela ‘Carrusel de las Américas’, sin embargo la artista mexicana dijo en entrevista que los niños no le gustaban del todo: “Me gustaban más los niños de Japón porque estaban hasta allá (ríe); no es verdad, yo estaba haciendo teatro infantil y lo que yo decía es: 'Dejad que los niños vengan a mí, porque detrás vienen sus padres'”.

“Sí lo pensaba pues tenía 24 años y eres una bebé que apenas estás saliendo del cascarón, yo no tenía ni idea, pero me entregué completamente a lo mejor, era el foro más escandaloso, pero era el de la mejor vibra porque no hay egos”, agregó. Por otro lado, Gaby reconoce que su personaje fue un parteaguas en su carrera.



Mira cómo lucen hoy las hijas de "la maestra" Gabriela Rivero La actriz mexicana Gaby Rivero, recordada por su papel de la 'Maestra Ximena' en la telenovela 'Carrusel', se casó con Luis Francisco Ricote, fotógrafo venezolano, con quien tiene tres hijas: Gala, Lara y Maya. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El matrimonio ha estado junto por casi 25 años, siendo una de las parejas más sólidas de la televisión. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir Gala, la primogénita del matrimonio Ricote Rivero, nació en 1994, justo cuando su madre se encontraba en la cúspide de su carrera y era líder del famoso programa infantil "El Club de Gaby", en donde grabó dos discos. Foto: Instagram @gabyrivero64 | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 'Ven, abrázame, como cuando estaba dentro de tu piel, como cuando me sentías en tu ser, y mi casa era tu vientre antes de nacer', dice una canción que la actriz escribió previo al nacimiento de Gala y que fue parte del disco 'El Club de Gaby al Rescate'. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir Tres años después, la familia Ricote Rivero sumaba a su clan a la pequeña Lara. Foto: Instagram @gabyrivero64 | Univision 0 Compartir La última en nacer fue Maya con quien decidieron dar por cerrado el ciclo de nacimientos en la familia de la siempre recordada "Maestra Ximena". Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las tres hijas de Rivero heredaron la belleza de su madre, quien fuera uno de los rostros más hermosos de la televisión de los años 90. En la foto aparecen Lara, Maya, Gala y Gaby. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir Así lucía la expresentadora de 'Despierta América' cuando tenía 15 años, ¿verdad que el parecido con sus retoños es innegable? Foto: Instagram @gabyrivero64 | Univision 0 Compartir Gala, la mayor de las tres hermanas, actualmente tiene 23 años y el año pasado se graduó de dos carreras: Publicidad y Dirección de cine, en la Universidad de Miami Dade, en Estados Unidos. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin duda, Gala es la que mayor parecido mantiene con su guapa madre. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir Para que la joven lograra obtener su título universitario tuvo que realizar un cortometraje, en donde Gabriela fue la actriz principal, comentó Rivero en entrevista para Tv Notas. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir 'Le encanta estar detrás de las cámaras, es muy ingeniosa, tiene mucho talento y le auguro un buen futuro', comentó orgullosa la también cantante. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Gala radica en Los Angeles y trabaja como asistente de producción en Fox y ABC, en donde ha colaborado con artistas de talla internacional como Will Smith. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir Lara, la segunda hija de Gabriela Rivero, tiene 20 años y recientemente se graduó de la preparatoria de Universidad de Miami. Foto: Instagram @lararicote | Univision 0 Compartir Lara Ricote Rivero heredó los ojos y mirada de su madre. Foto: Instagram @lararicote | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lara viajará en agosto a Amsterdam, Holanda, en donde estudiará Relaciones Internacionales. Foto: Instagram @lararicote | Univision 0 Compartir Aunque Lara tiene novio, Gaby Rivero asegura que su esposo es el menos celoso, pero sí lamenta el hecho de que sus hijas prefieran pasar más tiempo con sus enamorados que con su padre. Foto: Instagram @lararicote | Univision 0 Compartir En 2012, Lara debutó como actriz en la telenovela de Univision ‘Corazón apasionado’ en la que su madre también participaba. Foto: Instagram @lararicote | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Maya es la menor de las hijas de Rivero. Actualmente tiene 17 años y tiene muy claro hacia dónde va... Foto: Instagram @lararicote | Univision 0 Compartir Gaby Rivero reveló a una revista mexicana, que la menor de sus tres hijas busca ser modelo profesional, por lo que una vez terminada la preparatoria se irá a estudiar a Europa. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir Además de modelo, Maya tiene planeado estudiar actuación, pues heredó la vena artística de su madre y ya ha hecho pequeños papeles en telenovelas, como cuando debutó en la telenovela 'Pasión', en 2007. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las tres hermanas presumen una excelente relación en Instagram y son muy unidas a pesar de que cada una tiene lugares de residencia diferentes. Foto: Instagram @lararicote | Univision 0 Compartir 'Son muy maduras porque les hemos enseñado, Kiko y yo, a viajar solas desde los nueve años. Juntas se han ido a Colombia, Argentina y España´, comentó la actriz a la revista Tv y Novelas. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir Sin duda, la entrañable 'Maestra Ximena' ha sabido encaminar a sus tres hijas, quienes no sólo son hermosas, además inteligentes. Foto: Instagram @galaricote | Univision 0 Compartir



“Nunca me imaginé que fuera a tener tal impacto, yo tenía ya algunos pininos en teatro infantil y de ahí me invitaron a hacer el casting, me encanta que me recuerden así y no sólo aquí, pues me ha tocado estando en diferentes partes del mundo como Croacia o Yugoslavia”, finalizó Rivero.