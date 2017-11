La madre de una ex novia de Alex Rodríguez le desea suerte a JLo... cree que la necesitará

Esther, la mamá de la multimillonaria ejecutiva Anne Wojcicki, contó al diario The New York Times que no le tomó mucho tiempo detectar que el romance entre su hija y el expelotero de los Yankees de Nueva York sería breve.

Alex Rodríguez, el flamante novio de Jennifer López, es bueno, divertido y dulce, según lo describe su exnovia, la multimillonaria empresaria y bióloga Anne Wojcicki, quien no tiene nada malo que decir del expelotero de los Yankees de Nueva York. Su mamá, Esther Wojcicki, tampoco lo encuentra un hombre indeseable... pero sí expuso que con él no es posible sostener una conversación a nivel "intelectual".

En una entrevista con su hija en el periódico The New York Times, doña Esther Wojcicki fue generosa con sus comentarios acerca de Alex Rodríguez, con quien Anne salió durante varios meses, tras haberse divorciado del cofundador de Google, Sergey Brin.



10 confesiones de Jennifer López y Alex Rodríguez en su casi primer aniversario En la portada de la edición de diciembre de 'Vanity Fair', se bautiza la relación como J-Rod. Foto: Instagram / JLO | Univision 0 Compartir Si Jennifer López no se hubiese atrevido a llamar la atención de Alex Rodríguez, hoy la historia sería distinta. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Alex Rodríguez invitó a Jennifer López en el hotel Bel Air; para ella se trató de la primera cita mientras que a él le tomó tiempo darse cuenta de que ella lo había entendido así. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En esa primera salida, a solas, Jennifer López le dejó saber a Alex Rodríguez que estaba soltera. El fue al baño y de regreso a la mesa le envió un mensaje de texto: "Te ves sexy". Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir El primer susto que pasaron juntos fue en esa primera cita, pues las alarmas de incendio comenzaron a sonar y tuvieron que desalojar el hotel. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Alex Rodríguez descubrió que el gran secreto de belleza de Jennifer López es descansar, mínimo, ocho horas diarias. Su rutina incluye además ejercicios y comida sana. "Casi no toma nada de alcohol", dijo el expelotero. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en De los dos, quien más utiliza el celular es Alex Rodríguez. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Alex Rodríguez la admira como bailarina y de todas las canciones de ella, su favorita es 'On the Floor'. Jennifer López prefiere 'Dance Again'. Foto: Archivo | Univision 0 Compartir Alex Rodríguez describió a Jennifer López como su "gemela. Los dos somos Leo, de Nueva York y latinos, entre otras 20 cosas (similitudes) más". Ella, por su parte, aseguró a 'Vanity Fair' que "lo entiendo como nadie ha podido". Foto: Archivo | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ambos aseguran conocer lo que es estar en cero y a la fuerza renacer. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir De lo único que no hablaron hablaron con 'Vanity Fair' fue de matrimonio. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir

"A mí me cayó bien A-Rod, es un hombre bueno y parecía genuinamente enamorado de mi hija Anne. Ahora, de inmediato me di cuenta de que no estaban hechos uno para el otro. Él no tiene una formación académica. No podíamos tener una conversación intelectual sobre nada, porque su único interés en la vida es algo en lo que nosotros, como familia, no nos hemos enfocado: el béisbol", dijo la madre de Anne Wojcicki.

Durante su relación, Anne Wojcicki tuvo que instalar televisores en su casa que tuvieran acceso a los canales deportivos que apasionan al hoy compañero sentimental de la cantante y actriz Jennifer López. "Él se puede sentar frente a la tele y ver partidos de béisbol por 10 horas seguidas. A veces ni quería salir en el yate a pasear con Anne porque no estaba seguro de que la tele funcionara bien y temía perderse un partido. Yo le deseo de Jennifer López toda la suerte del mundo", comentó Esther Wojcicki, también profesora de periodismo.



Jennifer López, la más reciente conquista millonaria y famosa de Álex Rodríguez Jennifer Lopez y A-Rod saliendo de una cita romántica en Nueva York el 31 de marzo. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Al menos hasta diciembre del 2016, Alex Rodríguez estuvo saliendo con la inversionista Anne Wojcicki, exesposa del cofundador de Google, Sergey Brin. Foto: Getty Images / Kimberly White | Univision 0 Compartir Públicamente compartió con Anne Wojcicki desde mayo del 2016, cuando asistieron a una gala en Nueva York. Graduada de Yale, la ejecutiva de 42 años y madre de dos niños, ha mantenido en privado los detalles del rompimiento con A-Rod. Foto: Getty Images/ AFP / Timothy A. Clary | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en (Más fotos) Desde el 2011 hasta finales del 2015, Alex Rodríguez mantuvo una relación que parecía destinada al matrimonio con la modelo y exluchadora de la WWE, Torrie Wilson. Foto: Getty Images / Mike Ehrmann | Univision 0 Compartir Antes de hacer vida de pareja con Torrie Wilson, Alex Rodríguez salió durante más de un año con la modelo y actriz Cameron Díaz. Ese romance les llevó a coincidir en febrero de 2010 con los entonces tortolitos, Tom Cruise y Katie Holmes. Foto: Getty Images / George Pimentel | Univision 0 Compartir En el verano del 2011, Alex Rodríguez llevaba a pasear mar adentro a Cameron Díaz. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Poco tiempo después de que A-Rod la dejara por Torrie Wilson, Cameron Díaz trabajó junto a Jennifer López,en el filme 'What to Expect When You're Expecting' (2012). ¿Habrá sido testigo la Diva del Bronx de su tristeza? Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Contrario a Cameron Díaz, la ganadora del Oscar como mejor actriz secundaria, Kate Hudson, (abajo, a la derecha), no terminó destruida su relación con A-Rod. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En el 2009, Kate Hudson parecía más fan del béisbol que del cine, siempre junto a Álex Rodríguez. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cuando Kate Hudson estaba radiante, comenzando a salir con A-Rod, Jennifer López estaba embarazada de sus gemelos Max y Emme. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Kate Hudson y Jennifer López parecían tener una buena relación por lo que sería una buena fuente si es que la Diva del Bronx quiere conocer intimidades del atleta. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En el club de las ricas y famosas vinculadas con A-Rod, plantó bandera la cantante Madonna, a quien se le mencionó con insistencia como la causante del divorcio del entonces pelotero en el 2008. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Madonna respondió a los rumores, afirmando que nunca estuvo vinculada sentimentalmente con A-Rod, aunque se les vio viajando juntos y visitando los mismos lugares, más allá de Nueva York. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

Anne Wojcicki, por su parte, no tiene la menor duda de que a Alex Rodríguez le irá bien con Jennifer López. "Nosotros no podíamos ir a ningún lado con él... Él ni siquiera podía caminar por Central Park (en Nueva York); tenía que tomar un taxi (para evitar que la gente no lo dejara seguir pidiéndole fotos y autógrafos). Por eso ahora estará mejor con JLo porque ella sí está dispuesta a que le tomen fotos en cualquier momento", dijo la ejecutiva y experta en ADN, quien reiteró que su relación con el expelotero de los Yankees de Nueva York terminó de buenas y le desea todo lo mejor.