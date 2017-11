La madre de Eduardo Yáñez: ¿maltrato y abandono? Hay algunas inconsistencias

Eduardo Yáñez vuelve a estar al centro de la controversia: esta semana la revista mexicana TVNotas publicó que el protagonista de 'Amores con trampa' interpuso una demanda legal en contra de dos particulares: Alejandro Guillén y Monserrat Casas, quienes hasta hace poco fungían como cuidadores de su madre, María Eugenia Luévano, puesto que ostentaron desde hacía más de ocho años, mientras él vivía gran parte del año en los Estados Unidos, por compromisos laborales, cosa que ha hecho desde hace más de veinte años.

Según la publicación, el actor montó en cólera después de que se enterara -a través de un familiar- que su madre se encontraba en un estado de abandono, y que era maltratada física y emocionalmente, ya que: "La señora recibía golpes, no la cuidaban y perdió un brazo". Según la misma publicación semanal, el actor de 57 años levantó una denuncia en contra de los cuidadores señalando violencia, robo, abuso de confianza y despojo.



El pasado 24 de noviembre de 2017, Guillén y Casas acudieron al programa de televisión ' De Primera mano', donde dieron su versión de los hechos: “Nunca la tratamos mal, siempre la teníamos buenas consideraciones” señaló Guillén, y procedieron a contar su lado de la historia, que tiene muchas inconsistencias y contradicciones, como se ve en la lista que sigue:



1: La comunicación

- Yáñez tardaba demasiado en comunicarse con los cuidadores y únicamente a través de un asistente del actor, de nombre Arturo Ramírez. Sin embargo, en la misma entrevista dijeron que ellos mismos comunicaban vía telefónica a la señora Luévano con su hijo en las Navidades y otras fiestas. Si realmente no tenían manera de comunicarse con él, lo cual presuntamente fue una de las causas de que la anciana demorara más de un mes en ser internada en un nosocomio, por falta de una carta poder, firmada por Yáñez, ¿cómo es que se podían comunicar por teléfono con él en Estados Unidos en las fechas mencionadas?

2: Asilo 'Las Margaritas'

- "[Cuando la señora] sufrió la caída y se le llevó al hospital, fue cuando ya no regresó a su casa, porque cuando salió del hospital fuimos a llevarla a un asilo, por órdenes de Eduardo”, explicó Casas en la entrevista. En un principio dijo que ella la había llevado al asilo por instrucción del actor, posteriormente cambió su declaración, asegurando que Yáñez la corrió en julio y ya no pudo llevar a la señora María Eugenia al asilo ' Las Magaritas' ubicado en Cuernavaca, Morelos (al sur de la Ciudad de México) y que incluso se le retiró el pase de visita a un hospital público donde era atendida la señora.. Univisión Entretenimiento buscó infructuosamente la casa de retiro para adultos mayores mencionada.



3: La caída y pérdida del brazo

- Casas explicó en el programa que la madre del actor se lastimó al grado de perder el brazo izquierdo: “Se cayó de la cama (que) estaba pegada a la pared y todas las noches yo procuraba que se acostara pegada a la pared porque como toda la gente nos volteamos, ella se volteó en la madrugada y estaba muy en la orilla y se rodó cayendo en su costado izquierdo", cuando se suponía que siempre tenía una persona que la acompañaba a toda hora, para evitar ese tipo de accidentes, ¿cómo es que estaba durmiendo sola, si desde 2013 los dos cuidadores vivían de tiempo completo en el apartamento de la señora Luévano? Respecto a la tardanza para internarla en una dependencia estatal, Casas dijo: "La llevamos al servicio médico y todo lo veíamos con Arturo Ramírez, que era en ese tiempo asistente de Eduardo y se le informó a él que la señora habia sufrido una caída y que necesitaba una cirugía, pero que en el hospital nos pedían una carta poder porque no eramos familiares directos de la señora."



El accidente ocurrió en el mes de junio de 2017, pero no fue hasta julio que la llevaron a un hospital de asistencia pública ya que tenía lesiones muy severas: "La señora sufrió una caída el día 5 de junio de este año, está en los registros del hospital, en ese momento se empieza a buscar la carta de autorización, para que en el hospital la pudieran atender, pasaron semanas, para que la ingresaran y empezaron los exámenes para poderle realizar la cirugía, pero en eso, ella misma se manipulaba el brazo, se quitaba los inmovillizadores y eso derivó a que ella sola se lastimó la vena, entonces todo el tiempo que pasó hizo que se complicara, le dio gangrena, por lo que amputaron el brazo”, la cirugía se logró después de que Yáñez mandara una carta poder para que Monserrat se hiciera cargo y tomara las decisiones pertinentes, según ellos, un mes después del accidente. ¿Dónde estuvo todo ese tiempo María Eugenia Luévano y qué tipo de atención recibía? ¿Tenía una venoclisis, para causarse una infección gangrenosa? ¿Sucedió en el hospital o antes? Nada de esto queda claro.



La revista señala que presuntamente, Yáñez interpuso una denuncia en contra suya por lo que contrataron los servicios de un abogado, que los acompañó al estudio de TV, mas no se trata de un abogado penal, sino laboralista, ya que argumentan que fueron despedidos "injustificadamente" y que no percibieron prestaciones ni liquidación por ocho años de servicio. Sin embargo, Casas y Guillén incurrieron en otra inconsistencia al decir que no fue Yáñez personalmente quien los corrió, a fines de julio, después de la amputación, sino que fue Sergio Bernal, quien actualmente funge como mano derecha del actor. Ostensiblemente, esto ocurrió mientras la señora seguía en el hospital retirándoles el pase necesario para poder acceder al hospital para verla. Esto último lo aseguró Casas, cuando minutos antes había aceptado que ella la había llevado al asilo por órdenes de Eduardo. "De hecho Sergio me pide que lo apoye para cuando la dieran de alta, fuera a ayudarle a vestirla.", algo que no concuerda con su declaración.



En la entrevista, ambos dijeron que están pensando en contrademandar al actor: " aun no levantamos la denuncia, posiblemente lo haremos”, sin embargo, hasta el momento no hay constancia de ninguna demanda en contra de ellos, más allá de lo dicho en la publicación y en el programa no se presentaron documentos que la avalaran.

El actor, al ser contactado por Univision Entretenimiento, amablemente declinó hablar del tema: "no por el momento", dijo.

