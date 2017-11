La increíble relación de Paulina Goto y la mamá del hijo de Horacio Pancheri

La madre del pequeño hijo de Horacio Pancheri acompañó por primera vez a México al adorable Benicio, ya que ambos residen en Argentina, y durante su estancia, convivió con Paulina Goto, la actual novia del actor, dejando claro que la relación entre ambos no está en crisis, como se había publicado hace algunas semanas.

En más de una ocasión, Horacio ha dicho que tiene una espléndida relación con su ex, asegurando que no pudo encontrar mejor madre para su primogénito, pues Carla Pasquini es una persona comprensiva y a pesar de no tener un acuerdo legal y existir ocasiones en que el actor no puede depositar a tiempo la mensualidad para los gastos de su hijo, ella no le reclama nada ni le pone límites a las visitas que tiene con su hijo cuando él va a Argentina o el pequeño visita la Ciudad de México. Carla y Horacio nunca estuvieron casados y terminaron su relación como buenos amigos.



Ahora que Horacio tiene una relación formal con Paulina, ella ha aceptado todos los elementos que forman parte del mundo del hombre que ama, y el más importante es este risueño niño rubio de cuatro años, al que la protagonista de 'El vuelo de la victoria' claramente adora y su relación con Carla, con quien ha convivido en ocasiones anteriores al visitar Buenos Aires, es amistosa y cálida.

Durante su estancia en la capital de México, Carla convivió muy de cerca con la actual pareja del padre de su hijo. De hecho ambas acudieron juntas a ver la obra de teatro 'Blancanieves' que protagoniza el actor al lado de Cecilia Galliano, la obra, dedicada a un público infantil encantó a Benicio y posteriormente, pidió una foto con los actores, que complacieron al pequeño. y Horacio compartió ls imagen a través de las redes sociales.



Carla se expresa afectuosamente siempre de Paulina y le agradece el cariño que le muestra a su nene cada vez que éste viaja a México a ver a su papá como se puede ver en la foto que compartió en su cuenta de Instagram, que tiene el siguiente mensaje: “Gracias Pauli por el pianito para Benchu. Te queremos”.



