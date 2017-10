La hija de Sabine Moussier es más madura que ella en temas de amor

Sabine Moussier, quien confesó estar nuevamente enamorada, charló en exclusiva con Univision Entretenimiento sobre cómo trata el tema de sus noviazgos con sus dos hijos: “Soy una intensa en el amor, pero tampoco es que sea una noviera, gracias a Dios soy una mujer que en tres años no les ha llevado más que una persona a la casa con quien intenté tener una relación, no funcionó y ya, pero [mis hijos] no ven una mamá desesperada que anda buscando, ni se arregla todos los días para ver a quién liga, ni ir a los bares ni nada; no me gusta, me da flojera”, aclara la actriz.

Sus hijos ya son adolescentes: Pablo, de 11 años de edad; y su hija Camila, de 14 años; quien es su confidente y, aunque no se lo dice, cuando la actriz sufre de amor la niña lo sabe: “Gracias a Dios es una niña muy sana, muy entera, que tiene unos pantalones que ya los quisiera su madre”.



Esta es la tormentosa historia de Sabine Moussier con su expareja Jorge Peralta

Sabine Moussier de nuevo vuelve a estar en el ojo del huracán, y es que la actriz por fin obtuvo la patria potestad de Camila y Paulo, hijos que procreó durante su relación con Jorge Peralta.

Fue en febrero pasado cuando la actriz obtuvo definitivamente la custodia de sus hijos, pero hasta ahora se atreve a hablar del tema, pues es algo que marcó su vida por completo. Pero ¿cómo fue la relación de Sabine y Jorge Peralta? Sabine inició su romance con Jorge en el año 2002, pareciendo que todo era miel sobre hojuelas los años transcurrieron y el amor entre ellos creció, aunque los medios de comunicación cuestionaron su relación por el hermetismo que manejaron.

Camila Peralta Moussier fue la primera hija de la pareja, quien nació en el año 2003, reforzando el amor que se profesaban.

El tiempo pasó y la relación iba tan bien que decidieron tener a su segundo bebé en el año 2006, a quien nombraron Paulo Peralta Moussier. Pero fue en el año 2008 cuando la pareja decidió separarse, aunque al principio ambos comentaron que su separación era de común acuerdo y que habían terminado de la mejor manera, esto fue falso, pues tiempo después Sabine dijo que su romance había sido un infierno.

Pero cuando todo parecía haber terminado entre Jorge y Sabine, apareció Sherlyn para acusar a Peralta por supuesta estafa por 135 mil dólares, pues la joven actriz confió en él para hacer negocios, pero ella nunca vio beneficio alguno. Sabine salió en defensa de Jorge y le pagó a Sherlyn todo lo que su expareja le debía, dándole un terreno y una camioneta como forma de pago, esto para que se le otorgara el perdón y pudiera salir de la cárcel, ya que era muy triste que los hijos de Moussier supieran que su papá estaba en la cárcel.

"Ya no sé que sea lo qué siga, pero por mi parte hoy doy por terminado este capítulo del señor Peralta y ya, como si nunca hubiera pasado", confesó Sherlyn a 'People en español', quien también fuera expareja de la actriz. Dos años después de este trago tan amargo, la actriz confesó a los medios de comunicación cómo fue el abuso físico que sufrió por parte de Peralta: "Me puso un arma en la cabeza, no se grite, me callé o supliqué. Él llegó muy tomado y me jaló del cabello, me tiró al piso y se me reventaron las rodillas, todo enfrente de mi nena"

"Por eso tuve que salirme de mi casa ya que la relación era insoportable y hoy digo alto ya que no pagaré más las cochinadas del Señor Peralta", según la información del portal 'TVyEspectáculos'.

Además, Perlata aprovechó el delicado estado de salud por el que pasó la actriz en el año 2010 para aprovecharse de ella y hacerle firmar una serie de papeles en los que daba su autorización de embargar la casa de su propia madre, esto por las deudas que tenía el empresario. "Llegó un día y me dijo que firmara unos papeles, traté de entender que sucedía y solo me contestó que ya estaba arreglado todo, al firmar el contrato di mi credencial de elector y estaba la dirección de mi madre, así que está por suceder el embargo, pero no puedo permitirlo, ya lo estoy arreglando, porque ella no debe de pagar por una tontería mía al haber creído una vez más en Jorge", confesó Sabine a la revista 'TVNotas' en el año 2011. Por suerte Sabine supo alejarse de esa relación tormentosa y ahora vive feliz junto a sus hijos quienes ya tienen 14 y 11 años.

La actriz aseguró a 'Radio Fórmula' que desde inicios de este 2017 obtuvo la patria potestad de sus hijos, por lo que ya duerme tranquila al saber que nadie se los puede quitar: "Yo tengo la patria potestad, la custodia y con eso me siento tranquila, muy tranquila". Sabine Moussier prefiera no hablar mucho de su vida, pero dijo estar feliz con la decisión del juez: "Realmente sí estuvo de acuerdo, es tratar de tener el bien para los niños, tratar de llevar bien las cosas, estamos buscando paz, estamos buscando un buen ejemplo y creo que se logró". "Lo que vivieron mis hijos día a día y fue lo que se platicó ante el juez, entonces él tomó una decisión, no hubo más, yo creo que los niños tienen memoria de esa parte totalmente, fue una decisión, él mismo día se dio", aseguró Moussier a los micrófonos de 'Fórmula espectacular'.

Hoy en día Sabine se encuentra felizmente soltera y aseguró a Univision.com que no necesita la pensión alimenticia para sus hijos, pues ella puede mantenerlos gracias a su trabajo.

Por su parte Jorge Peralta se encuentra apartado de las vidas de sus hijos, pues no se ha hecho presente en los últimos años, hecho que despreocupa a la actriz. Sabine Moussier no para de trabajar y por el momento se encuentra en las grabaciones de la nueva telenovela de Televisa, la cual lleva por nombre 'Me declaro culpable', y en donde una vez más le da vida a la villana de la historia.



“Te voy a decir que la madre salió muy bruta para eso, porque además sigue creyendo y creyendo en la gente, y permites, y entonces mi hija se da cuenta de eso y al hacerlo es totalmente distinta; le da la vuelta, es una persona consciente, lúcida, brillante y fuerte”, confesó la actriz, quien también señaló que es precisamente su hija Camila la que en ocasiones le dice que no busque a su expareja.

De hecho, confesó que Camila tuvo que asistir a terapia después de que Sabine se separó del padre de sus hijos, Jorge Peralta: “Al niño le afectó, pero no entendió realmente lo que pasaba porque estaba muy pequeño, pero a ella sí le afectó bastantito, mi niña es maravillosa. Había que tomar terapia y terapia familiar”.



Sabine Moussier está estrenando novio, el problema es que vive lejos de ella



Sabine también tiene la oportunidad de educar a su hijo Pablo para que no sea un macho cuando tenga edad de tener pareja: “Uno apenas puede con una, así que vámonos respetando y cuando ya no seas feliz con una pareja pues díselo y cambias, pero hay que darles respeto, amor, entrega y, si no las respetas, no te estás respetando a ti como ser humano”, son las palabras que Sabine le dice a su hijo, sobre todo cuando la gente le cuestiona o pregunta cuántas novias tiene.



Sabine Moussier celebra 49 años, mira su ayer y hoy

Sabine Moussier, una de las villanas más venenosas de las telenovelas está cumpliendo 49 años este 12 de julio.

Nacida en Leverkusen, Renania del Norte-Westfalia, Alemania Occidental, emigró con su madre a México cuando era una niña.

Sabine siempre se ha robado la pantalla con todos sus terribles villanías. A lo largo de su carrera siempre se ha robado la pantalla con todos sus terribles villanías.

¿Recuerdas cómo empezó su trayectoria artística?

Comenzó en papeles secundarios en telenovelas como 'Morir dos veces' (1996) y 'Luz Clarita' (1996).

En 1997 dio vida a la sexy pianista 'Mireya Serrano' en 'María Isabel'. Un año más tarde participó en 'El Privilegio de amar'.

Interpretó a 'Lorenza Torres', una mujer amable.

En 1999 encarnó a 'Cristina' en el melodrama 'Rosalinda'.

Luego vino la telenovela 'Mujeres Engañadas' al lado de Laura León, Michelle Vieth y Elsa Aguirre.

Fue 'Diana de Lizárraga', la esposa infiel del personaje del guapísimo Arturo Peniche.

En 'El Derecho de nacer' (2001) le hizo la vida imposible a Kate del Castillo con el personaje de 'Graciela', ya se encaminaba a hacer maldades en las telenovelas. En el 2002 apareció en 'Entre el amor y el odio' en donde le dio vida a 'Frida Díaz de Villarreal'.

Compartió créditos con Alberto Estrella, con quien tuvo que luchar para sacar adelante su amor.

Tras tres años de haber dejado los melodramas para dar a luz a su hija y criarla, Sabine regresó a las telenovelas con 'La Madrastra' (2005).

Hizo de las suyas como 'Fabiola de Mendizábal'.

Después se integró al elenco de 'Piel De Otoño' como 'Rebeca Franco'.

La amante de 'Ramón', una ejecutiva que supo utilizar su físico como arma de conspiración

Luego del nacimiento de su segundo hijo, Moussier participó en la telenovela 'Amar sin límites'. En esta historia fue la villana 'Eva Santoro'.

En el 2007 dio vida a 'Beatriz' en 'Amor sin maquillaje'.

Fue una vez más villana de telenovela al darle vida a la malvada 'Marissa de la Parra' en 'Las tontas no van al cielo'.

Era una antagonista adorable, muy despistada y siempre tratando a las demás de 'gorda', pero luego se volvió cruel hasta con su propio hermano.

Luego se unió al melodrama 'Mi Pecado' (2009) como 'Justina Aldama de Huerta'.

Una villana muy sensual que le hizo ver su suerte al personaje de Maite Perroni.

Luego de recuperarse del síndrome de Guillain-Barre, que afecta el sistema nervioso e inmunológico, Sabine regresó a las telenovelas en el 2009 de la mano de Mapat en 'Ni contigo ni sin ti'. Obtuvo el papel estelar con el personaje de 'Eleonor Cortázar'. En esa ocasión la vimos con un personaje bueno y bondadoso que sufrió por desamor.

Participó en 'Amores Verdaderos' como 'Bruna Cristo'.

Tenía una aventura amorosa con 'Carlos', el personaje de Lisardo.

En el 2011 le dio vida a una gran villana en 'Abismo de pasión'.

Fue la malvada 'Carmina Bouvier', una mujer traicionera que manchó el nombre de su hermana 'Estefanía'.

Su actuación en la telenovela 'La Malquerida' fue una de las que más disfrutó. En 'Que te perdone Dios' deleitó a todos con más villanías.

Interpretó a 'Macaria', una sensual sirvienta que tendrá amoríos con el esposo de su mejor amiga.

Su melodrama más reciente fue 'Sueño de amor' (2016), donde le hizo la vida de cuadritos a Cristián de la Fuente y Betty Monroe.

'Tracy Kidman' era una mujer caprichosa, impaciente y egoísta que dejaba a un lado su matrimonio y sus hijos.

¿Cuál de sus telenovelas te ha gustado más?



La actriz se considera una madre muy directa y abierta que habla de sexo con su hijo: “Hay que enseñarles a nuestros niños, a nuestros chavos a ser buenos y no decirles 'échate a todas las que puedas'… No, y perdón por lo que voy a decir, pero si estás con una, con otra y con otra, pues mejor pon unos hoyos en la pared con peluquitas de colores y no sientes nada y tienes toda la variedad completa sin sentir nada. Así que yo le digo: 'Ten la fuerza y los pantalones para sacar una relación adelante'”, concluyó la actriz, quien actualmente participa en 'Me declaro culpable'.