La hija de Ozzie Osbourne se orinó encima y culpa públicamente a Starbucks

Kelly Osbourne, la hija más reconocida de la leyenda del heavy metal, Ozzie Osbourne, enfrentó el pasado domingo, en la Ciudad de Nueva York, una situación bastante común para quienes no son famosos: le negaron el acceso a un baño en un establecimiento comercial. En su caso fue un Starbucks.

"Les debería dar vergüenza Starbucks. Oriné mis pantalones en este establecimiento (mostrado en la foto) porque sus empleados se negaron a dejarme usar el baño", denunció Kelly Osbourne a través de la red social Twitter.



SHAME on U @Starbucks #PissedMyOwnPants in this location because UR shameful employees refused to let me use the 🚽 I have piss in my shoe 🖕🏼 pic.twitter.com/scVsNAUh10

La cantante y diseñadora de modas de 32 años estuvo el domingo durante varias horas en una carroza, durante el Desfile de Orgullo Gay en Manhattan y, según contó, llevaba rato aguantando la urgencia de ir al baño. Alegó que se ofreció a comprar cualquier cosa en el Starbucks con tal de que los empleados le permitieran usar el servicio sanitario, pero no hubo forma.

Las reacciones entre sus fans no se hicieron esperar así como la de la empresa que se especializa en venta de café. Según Starbucks, en la instalación ubicada en la calle 27 Oeste con la Sexta Avenida, no hay servicios sanitarios. Los empleados están instruidos para enviar a los clientes a otro lugar cercano.



Hi Kelly, I apologize for your experience & want to help. Please DM me so I can discuss this with you further. Thanks! -Becca https://t.co/gOy521Fj9l