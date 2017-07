La familia Kardashian reaccionan al pleito entre Blac Chyna y Rob Kardashian

La familia Kardashian ya reaccionó a los comentarios y fotos gráficas que Rob Kardashian publicara de Blac Chyna en su cuenta de Instagram, después de un pleito donde ella también asegura que Rob la ha golpeado. El miércoles 5 de julio el hermano menor de la familia más famosa de la televisión americana, no sólo habló de las cirugías y adicciones de su expareja sino también de las infidelidades de quien es madre de su hija Dream Renée Kardashian.

La respuesta inmediata de Blac Chyna fue denunciar en su cuenta oficial de Snapchat, que ella fue víctima de maltrato por parte de Rob: "Rob has hecho todo esto pero me has golpeado y has intentado actuar como si nunca hubiera pasado. Me has puesto una mano encima, lo juro por Dios. Lo juro por mis hijos. Pero se supone que tenía que estar callada porque eres un Kardashian", escribió en Snapchat, después de que Rob subiera fotos íntimas de Blac Chyna.



Ahora la familia de Rob, opina sobre este pleito. Según el portal TMZ las Kardashian sienten vergüenza porque la pareja ha ventilado todos sus problemas, además de que Rob publicó fotos gráficas de Blac Chyna desnuda: "Se volvió un espectáculo público que afecta el nombre de la familia", indica el portal. Asimismo Kris Jenner, Kourtney, Kim y Kholé hablaron de la preocupación que tienen por la forma en la que, en un futuro, afectará todo esto a la vida de la pequeña Dream Renée Kardashian, que tiene siete meses de edad.



Ventilar su vida en las redes sociales fue la reacción que tuvo Rob después de que alegadamente recibiera videos y mensajes de Chyna estando con otros hombres, provocando que publicara fotos de Chyna desnuda, situación que derivó en el cierre de su cuenta de Instagram por parte de la empresa, pero él siguió mostrando en Twitter mensajes dónde narró su vida al lado de la madre de su única hija.



Rob estuvo por varios meses oculto, subió de peso y prefirió no aparecer en el show 'The Kardashians', hasta que conoció a Blac Chyna quien le inyectó ganas de seguir adelante, enfrentar la depresión en la que se encontraba, enamorarse de nuevo y convertirse en padre por primera vez. Todo se muestra a lo largo de diferentes capítulos del reality.

La pareja se conoció el año pasado, en enero Rob publicó una selfie en su cuenta de Instagram con Chyna, cuya sorpresa para la familia Kardashian fue mayor, ya que Chyna estuvo comprometida y tuvo un hijo con el rapero Tyga, que era el entonces novio de Kylie Jenner, la hermana menor del clan Kardashian. Con el tiempo se acomodaron las cosas y la aceptaron como una integrante más de la familia. La pareja ha tenido varias separaciones a lo largo de su relación, hasta hoy que la pelea ha salido de control.