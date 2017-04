Kylie Jenner y Tyga terminan su relación nuevamente

Kylie Jenner y Tyga se están tomando nuevamente un descanso en su relación según varias fuentes revelaron a la revista People.

"Ellos tienden a tomar pequeñas pausas todo el tiempo y luego volver a estar juntos", señaló una de las fuentes. "Definitivamente es posible que se arreglen las cosas de nuevo".

Kylie de 19 años, y Tyga de 27, comenzaron su romance a finales de 2014. Sin embargo, su relación se formalizó en marzo de 2015. Juntos forman una de las parejas más seguidas en las redes sociales, donde se encargan de documentar su amor y presumirlo ante sus seguidores.



Happy Valentine's ❣️ A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Feb 14, 2017 at 2:50pm PST

Tyga se convirtió en un miembro más del clan de las Kardashians, e incluso aparecía en los episodios de ‘Keeping Up with the Kardashians’.

No obstante, a través de todo este tiempo que llevan juntos, Jenner y el rapero han experimentado altas y bajas en su relación amorosa, entre las cuales incluyen acusaciones de infidelidades y problemas financieros por parte de Tyga.



Jungle Bae A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jan 28, 2017 at 1:46pm PST

La primera separación que tuvieron fue en noviembre de 2015. Luego vino la polémica cuando el hermano de Kylie, Rob Kardashian, comenzó a salir con Blac Chyna, la ex de Tyga y con quien tiene un hijo, King.

Por otro lado, en 2016, una fuente le reveló a la revista People que "una y otra vez, ella siente que no puede confiar en Tyga. Ha habido y sigue habiendo demasiadas mentiras". Asimismo, otra fuente le dijo a la revista el por qué la más pequeña de las Kardashians no puede estar sin Tyga a pesar de los problemas de confianza: "fue su primer amor verdadero. Eso es algo de lo que no puede alejarse por completo”.

