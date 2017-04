Kylie Jenner sorprende a un fan en su fiesta de graduación

Este sábado Kylie Jenner causó revuelo en el colegio Rio Americano, en Sacramento, California al presentarse, vestida de rosa y con corsage, como una asistente más a la fiesta de graduación.

Jenner, su amiga Jordyn Woods y las cámaras del show 'Keep it Up whit the Kardashians', fueron la acompañantes de Albert Ochoa, un estudiante del colegio que había sido rechazado por una de sus compañeras.



This is Kylie jenners date pic.twitter.com/DRNSrwgCc7 — Ethan Dang (@ethandang_) 9 de abril de 2017

La presencia de la creadora de una línea de cosméticos fue registrada en videos que cirulan por las redes sociales de los asistentes al evento, incluida la hermana de Ochoa, quién no tardó en compartir lo orgullosa que estaba de su hermano, capturando el momento en el que Jenner le da un abrazo.



En el 2013 la hija de Kris Jenner, educada en casa desde los 9 años, contó a 'Seventeen Prom' cómo era su imagen de una fiesta de graduación perfecta, considerando que ella no tuvo una: "tomo prestadas cosas de los closets de mis hermanas todo el tiempo" dijo Jenner, "para la graduación probablemente tomaría prestados los zapatos de Khloe (tiene los mejores) y los vestidos y bolsas de Kim... admiró mucho su estilo. Tampoco tienes que ir a un restaurante elegante. La comida es comida, ¿cierto? Definitivamente iría a un In-N-Out por una hamburguesa" agregó.



.@KylieJenner For those who follow @KylieJenner on Snap & wonder where she was going in a prom dress... answer: Rio's prom in Sacramento. pic.twitter.com/Eb0oZaPIXN — Frances Wang (@ABC10Frances) 9 de abril de 2017

Jenner no es la primera celebridad que ha dado de qué hablar por involucrarse en una graduación: en el 2016 una adolescente consiguió que la actriz Gina Rodríguez le prestara el vestido que usó en una gala los Golden Globes para su graduación y, este año, Emma Stone respondió a la invitación de un joven en Arizona que recreó un número de 'La La Land' para pedirle que fuera su acompañante.



Albert Ochoa no ha respondido a Univisión Entretenimiento para aclarar por qué Jenner apareció en su fiesta.

Ve también: