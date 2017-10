Kim Kardashian y su monumental berrinche por fotos que le tomaron en México

Kim Kardashian se puso furiosa e hizo berrinche al ver que se filtraron fotos suyas, que en su opinión le resultan poco favorecedoras, tomadas por paparazzi durante la escapada a la Riviera Maya solo para chicas que fue organizada por Kourtney Kardashian hace poco.

Las hermanas y sus amigas buscaban un momento de spa y relax en el Caribe mexicano, sin imaginar que serían presa de los fotógrafos mercenarios al sur de la frontera.



Las fotos que cuentan la historia detrás del trasero millonario de Kim Kardashian El tema del trasero de Kim Kardashian es tan serio que está asegurado. Así como los futbolistas aseguran sus piernas y su cuerpo entero (David Beckham aseguró el suyo por 100 millones de libras), Kim Kardashian tiene su trasero asegurado por 21 millones de dólares. En primer lugar, hay que hablar de lo que todos se preguntan: ¿Kim Kardashian se ha operado el trasero? Según ella, no. En agosto de 2016, ella dijo que los rumores de que se aplicaba inyecciones para aumentar el tamaño de su trasero venían de una fotografía en la que se le ve con una hendidura pequeña. Ella desmintió los rumores diciendo que se estaba aplicando inyecciones de cortisona para un tratamiento para curar la psoriasis. Estas fotografías son de 2006 y 2007. Kim Kardashian ha vuelto a romper el internet con las imágenes que un paparazzi ha captado en Punta Mita, México, durante la última semana de abril de 2017. Y el tema ha dado mucho de qué hablar en medios de comunicación de todo el mundo. En Gran Bretaña, el presentador Piers Morgan está en el ojo de las críticas. Su compañera de set Sussana Reid aplaudió el hecho de que Kim Kardashian se mostrara de manera natural, y Morgan respondió: "Siento que 'celebrar' es una palabra equivocada. ¿Qué has logrado por tener celulitis? [...] Los defectos no deberían ser celebrados". Y Kim Kardashian le respondió desde su cuenta de Twitter sin hacerle mención: "Preguntas que qué hago. Estoy aquí sentada en la playa con mi cuerpo defectuoso". La historia millonaria del trasero de Kim Kardashian empezó cuando la productora de pornografía Vivid sacó un DVD de su video íntimo con su exnovio Ray J. En la demanda que Kim Kardashian puso se acordó que iba a recibir entre tres y cinco millones de dólares por la distribución del DVD. Después, vino el reality show, 'Keeping Up with the Kardashians', con el que E! alcanzó en la primera emisión un rating de 1'300,000 espectadores. Luego, las siguientes temporadas alcanzaron hasta 3'000,000 de espectadores.

Drew Elliott, director creativo de Paper, confesó que Kim Kardashian jugó un papel muy importante en la difusión de la imagen y, con la ayuda de influenciadores, consiguió hablarle a una audiencia de 127 millones de personas, la mitad de la población de Estados Unidos. Pero volvemos al trasero. Con la portada de la revista 'Paper' del invierno de 2014, el trasero se volvió en el tema principal. La web de la revista recibió 50 millones de visitas en un día, el equivalente al 1% de todo el tráfico de Internet ese día en los EE.UU. La fotografía, tomada por Jean-Paul Goude, está basada en las imágenes que se conocieron de Sara Baartman, una esclava africana del siglo XIX que fue llevada a Europa para ser exhibida en carpas de circo. Decenas de intelectuales en el mundo criticaron la imagen. "Las Kardashian son peligrosas, porque explotan y refuerzan de manera activa los prejuicios raciales y de género que nos muerden el trasero", dijo Sally Kohn en 'The Washington Post'. Bajo el nombre de #Break the Internet Bobble Butt, la compañía de sátira HeroBuilders lanzó dos muñecas inspiradas en la portada de Paper. La versión del vestido de negro se vendió por 39.95 y la versión Gold por 49.95

El trasero de Kim Kardashian ha enloquecido al planeta de manera literal. Él es Vitalii Sediuk. Vitalii Sediuk es un ucraniano que acosa celebridades, según él, para protestar. Durante la visita de Kim Kardashian a París en septiembre de 2016, días antes de sufrir el robo, Vitalii anunció: "Protesto contra Kim por usar falsos implantes de nalgas. Yo la invito a ella y al resto de Kardashians a popularizar estándares de belleza reales", expresó en su cuenta de Instagram. Univision Noticias comentó en su momento: "Su fama como terror de las celebridades se consagró cuando se arrojó a abrazar en 2014 las piernas de Bradley Cooper y Leonardo Dicaprio, para luego atreverse en Cannes a intentar meterse en la abullonada falda del vestido tipo pastel que llevaba America Ferrera. Tampoco es la primera vez que Kim Kardashian debe lidiar con las intromisiones de este personaje. En 2014, durante el desfile de Balmain, Vitalii Sediuk intentó jalarla de las piernas hasta casi hacerla caer de su silla". Gracias a esta serie de escándalos, Kim Kardashian ha alcanzado casi 100 millones de seguidores en Instagram. Gizmodo entrevistó a una compañía de influenciadores en redes sociales llamada Captiv8, que dijeron que "alguien que tenga entre tres y siete millones de seguidores puede cobrar, en promedio, $187,500 por una publicación en YouTube, $75,000 en Instagram o Snapchat y $30,000 por un tweet". Así, Kim Kardashian puede llegar a cobrar muchísimo más que eso. Aquí, por ejemplo, promociona unas vitáminas. Pero aparte de ganar seguidores con sus selfies y escándalos, su línea de diseño de objetos Kimoji vende ya, directamente, su trasero. Este es un ambientador, que fue vendido por completo y que costaba 10 dólares. También tenía protectores para el teléfono. Parches. Papel para empacar regalos. Y este flotador para la piscina, por 98 dólares. Así que ya no es posible decir que Kim Kardashian no trabaja.



"Sabes, es que no lo entiendo", se quejó amargamente Kim ante las cámaras de su popyular reality show 'Keeping Up With The Kardashians', luego de que su asistente personal Stephanie Sheppard le mostrara las fotos en su teléfono celular: "¡Literalmente no me veo así!".

Luego, visiblemente alterada, Kim añadió: " Ya tengo un ataque de ansiedad por la seguridad, estoy con las alertas al máximo y ahora los paparazzi nos descubren… Hago todo para intentar ser lo más privada y discreta posible y además me toman fotos".