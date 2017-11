Kim Kardashian busca nueva asistente: cunde la versión de que despidió a Stephanie Shepherd

La temperamental celebridad decidió que Stephanie ya no le era útil porque "Es muy difícil trabajar con amistades, así que Kim decidió contratar a alguien más".

Algo le pasa a Kim Kardashian: la más reciente decisión intempestiva de la estrella de ' Keeping up with the Kardashians' ha sido despedir a la asistente que se mantuvo a su lado durante más de cuatro años, Stephanie Shepherd.

Más conocida como ' Steph', la chica comenzó a trabajar al servicio de la esposa de Kanye West en la primavera de 2013 y se convirtió en compañía frecuente no solo de Kim, de 36 años, si no también de todas sus hermanas, con quienes aparecía constantemente en redes sociales y en algunos episodios del exitoso reality show.



Ahora, publica la revista People, Kardashian ha despedido a su asistente porque se había convertido en una celebridad: “Steph era muy amigable con la familia de Kim… prácticamente era parte de la familia”, explicó una fuente cercana a Shepherd. “Kim necesitaba una asistente con la que pudiera haber una relación más profesional”.

Al parecer, la causa del problema es que Steph era muy cercana a una de las hermanas de Kim: Kourtney Kardashian. “Es muy difícil trabajar con amistades, así que Kim decidió contratar a alguien más. Al final del día Steph había sido contratada como una asistente, y Kim quería que se mantuviese como tal, porque no son amigas”.



La revista también revela que al parecer Kardashian quiere ahora no solo a alguien más “profesional”, sino que desea a alguien con más experiencia y un perfil más sofisticado. “Alguien con una experiencia más amplia que la de Steph, con conocimientos más complejos”, por lo que la joven, oriunda de Los Ángeles ya no será parte del reparto de la próxima temporada del reality en que las famosas hermanas participan, y tendría que buscar un nuevo empleo.

Stephanie no ha hecho declaraciones al respecto y no es probable que las haga en un futuro, ya que según señala su contrato, hay una cláusula que le impide hablar de su relación con Kim y su familia toda vez terminado su trabajo y tampoco puede escribir artículos o libros al respecto, por lo que su naciente celebridad ya no será tan destacada en un futuro.



