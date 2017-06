Khloé Kardashian descubre que podría tener problemas para ser madre

Khloé Kardashian podría tener problemas para embarazarse debido a un problema que le diagnosticaron con sus ovarios; según se lo dio a conocer el ginecológo de su hermana Kim, en el capítulo más reciente de su programa 'Keeping Up with the Kardashians’, cuando acompañó a su hermana a una revisión y decidió someterse a un ultrasonido para saber cómo estaba su matriz y si pronto podría convertirse en madre. Al enterarse de la noticia sobre su estado de salud, lloró.

"Vamos a comprobar que no haya nada que se pueda interponer en tu camino de cara a un futuro embarazo normal. Esto son folículos, que son los que mantienen los óvulos, así que esto nos indica lo jóvenes que son tus ovarios. Para una mujer normal de 32 años, hay menos folículos de lo que debería", fue el diagnóstico que le dio el ginecólogo de Kim. Esto fue sólo un avance del diagnóstico final, que se verá en el próximo capítulo del reality.



En un inicio la visita al médico fue para Kim, quien está viendo si se puede embarazar por tercera vez de su marido Kanye West y Khloé de 32 años, aprovechó la visita y se sometió a un ultrasonido para ver si podría embarazarse de su novio, el basquetbolista Tristan Thompso.

Hay una escena en la que se Khloé triste, incluso se le llenan los ojos de lágrimas, al saber que es probable no pueda tener hijos con los métodos tradicionales. Será hasta el siguiente capítulo que el médico revele a qué tratamiento podrá someterse la socialité, quien ha expresado sus deseos de ser madre al lado de su novio deportista.



Esta mujer es aún la esposa de Lamar Odom, excampeón con Lakers. Mientras estaba en proceso de divorcio, que se frenó por la sobredosis de Odom, tuvo una relación con James Harden y ahora es novia de Tristan Thompson. Su encanto es una debilidad en los atletas del baloncesto estadounidense. "Aceptaría su propuesta de matrimonio... Nunca había estado en una relación con tanto amor... Me encantaría tener una familia. Hemos hablado de ello. Él ya es padre, así que sé que sería un padre increíble. Quiero ser madre, sin ninguna duda, pero no quiero añadir más presión al asunto. No es como si mi reloj biológico estuviese ya sonando. Pero siento en el fondo de mi ser que tarde o temprano sucederá", declaró hace unos meses a la revista ‘ Es Magazine’.