Kate del Castillo habla sobre su relación con Joaquín 'el Chapo' Guzmán y dice no arrepentirse de nada

La actriz Kate del Castillo habló en entrevista para WRadio sobre la relación que tuvo con Joaquín Guzmán Loera, alias ‘el Chapo’, donde señaló que no se arrepiente de nada de lo que hizo y que simplemente estaba realizando su trabajo.

Kate, quien está estrenando la serie ‘Ingobernable’, respondió a la pregunta sobre si creía que la entrevista que se le hizo a ‘el Chapo’ tuvo un impacto positivo o negativo en México debido a la situación que se vive actualmente en el país diciendo que realmente ella no sabía nada de dicha entrevista:

“Yo quiero aclarar una cosa. Yo nunca fui a entrevistarlo. Yo no iba a entrevistar al señor Guzmán. Yo no lo entrevisté, yo fui a presentarle a la gente con la que íbamos a estar haciendo la película para la cual él me dio los derechos de su vida… Yo nunca hice ninguna entrevista, esa la hizo Sean ( Penn)y la hizo sin que yo supiera”, confesó la también productora recalcando que todas las preguntas fueron del actor Sean Penn y que en su momento se sintió traicionada por éste.

Asimismo, señaló que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho pues asegura que sólo hace su trabajo como productora y actriz:

“Yo no me arrepiento absolutamente de nada de lo que hice porque para mí es simplemente una mujer que estoy trabajando en Estado Unidos… y por supuesto que voy a ir a buscar los proyectos grandes, los proyectos que son riesgosos y que son un reto porque así es mi personalidad y porque necesito trabajar y no me voy a quedar sentada esperando a que me llamen”.



Tras preguntarle acerca de su opinión sobre ‘el Chapo’ Guzmán y si tenía claro que era un delincuente, la actriz respondió: “A ver. Eso desde el primer tuit que yo puse es justamente esa mi comparación. Yo no he perdido el suelo, y es justamente por eso que quiero hacer una historia de ese personaje. Obviamente que sé todo eso. Lo que yo piense o deje de pensar de él es totalmente irrelevante”.

Por otra parte, Kate aclaró que lo único que desea hacer es llevar a la pantalla la vida de un personaje que es importante para la historia de México sin importar que sea considerado como un personaje malo o bueno:

“… simplemente quiero hacer la vida de alguien que ha sido un personaje muy importante para el país de México… Me parece una historia fascinante como ¿por qué no se va a querer contar la historia de un personaje así? ¿dónde está lo malo? y ¿por qué va a tener que mandar un mensaje?. Yo vivo en el mundo del entretenimiento, los periodistas vayan a hacer ustedes su trabajo diferente. Yo soy actriz y productora”, finalizó.

Kate del Castillo recientemente presento la serie ‘Ingobernable’, misma que protagoniza y de la cual ha señalado que es simplemente una historia que no quiere hacer una referencia al actual gobierno de México.



Famosos llegan a la alfombra roja de la serie 'Ingobernable' Kate del Castillo es la gran protagonista de esta serie de temática política, en donde interpreta a la primera dama de México. es la gran protagonista de esta serie de temática política, en donde interpreta a la primera dama de México. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Kate declaró para El Gordo y La Flaca que México es un país ingobernable, pues ha costado mucho trabajo mantenerlo bajo control. declaró paraque México es un país ingobernable, pues ha costado mucho trabajo mantenerlo bajo control. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Kate con el gobierno mexicano. La alfombra roja de la serie se realizó en Miami y México, esto por los problemas que enfrentacon el gobierno mexicano. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El espeañol, Miguel Ángel Silvestre, acudió a la presentación de Ingobernable, proyecto realizado por Netflix, en donde él también participa en una serie realizada por dicha cadena de películas. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Erik Hayser llegó de la mano de su bella pareja, el actor interpreta al presidente de México dentro de la serie. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Joaquín Ferreira también llegó acompañado de su pareja al gran estreno de Ingobernable. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Maxi Iglesias regresa a las series de televisión con Ingobernable. Él posó muy galante en la alfombra roja que se realizó en Miami, Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Este es parte del elenco que se dio cita para ver el primer el capítulo de la serie, que sin duda dará mucho de qué hablar. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Zuria Vega no podía dejar de acompañar a su esposo en una noche tan importante para él. no podía dejar de acompañar a su esposo en una noche tan importante para él. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ingobernable llegará a la plataforma digital este 24 de marzo y se espere cause mucha polémica por los temas que abordará. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir La cantante Ana Victoria hizo su aparición en la alfombra roja que se realizó en la Ciudad de México. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Kate del Castillo en este proyecto tan importante en su carrera artística. La actriz Tiaré Scanda acudió para apoyar aen este proyecto tan importante en su carrera artística. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Rebecca Jones no se quedó atrás y llegó luciendo un traje negro con un saco blanco que hacia resaltar su belleza. no se quedó atrás y llegó luciendo un traje negro con un saco blanco que hacia resaltar su belleza. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Ellos pondrán a temblar al público con la impactante historia de Ingobernable. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Leonardo García decidió ir al estreno de la teleserie con un estilo clásico, pero siempre mostrando su mejor sonrisa. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El cantante Mauricio Martínes también acudió al llamado de Ingobernable. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Kate del Castillo era pieza clave de esta noche, sus papás, hermana y sobrino por fin vieron el proyecto más reciente de la actriz. La familia deera pieza clave de esta noche, sus papás, hermana y sobrino por fin vieron el proyecto más reciente de la actriz. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Alberto Guerra interpreta a Canek Lagos en la polémica serie. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fernanda Castillo también asistió a la alfombra roja realizada en México, ella se encuentra muy entusiasmada en el estreno de Ingobernable. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Sergio Goyri fue otro de los testigos del inicio de la serie que romperá la manera de hacer televisión en México. El primer actorfue otro de los testigos del inicio de la serie que romperá la manera de hacer televisión en México. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir

