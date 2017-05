Julián Gil por fin verá a su hijo después de 2 meses: "Lo que haré durante una hora es apapacharlo"

El actor Julián Gil llegó a la Ciudad de México desde Dallas con el propósito de ver a su hijo Matías Gregorio, con quien desde el 27 de marzo no había tenido contacto debido a su separación de la estrella de novelas Marjorie de Sousa. A su llegada los medios de comunicación lo esperaban para que hablara sobre el tema.

"Como lo pidio el juez, tengo la oportunidad de verlo una hora a la semana, que serán los viernes de 11 a 12. Y vengo a México sólo para pasar una hora con mi hijo", dijo a las cámaras que se arremolinaron en el aerpuerto local.

Sin embargo, para Gil lo más importante en relación a la resolución del juez es el poder encontrarse con su hijo de casi cuatro meses de edad.

"Yo más que estar de acuerdo, sólo me enfoco en que voy a ver a mi hijo, mi lucha es poderlo ver, pero si me hubieran dicho diez minutos, igual hubiera venido", aseguró el actor quien no tiene intención de cuestionar el fallo.



Revelan el documento de la demanda que Marjorie de Sousa interpuso contra Julián Gil Univision 0 Compartir

Gil se refirió al esperado encuentro con Matías y las condiciones para que se lleve a cabo.

"Estoy feliz de poderlo ver. Me encantaría verlo más pero la vida, Dios, el momento... quieren que sea así. Será bajo supervisión, en un sitio protegido. Por ahora sólo podré ver a mi hijo yo. No lo harán mis (otros) hijos pero mis abogados están peleando para que los vean ellos, mis hermanas y para que lo vea en una situación normal", explicó.

Con los sentimientos a flor de piel, el actor ahondó en los términos de la situación en la que podrá reunirse con el pequeño. l

"No sé ni donde veré a mi hijo. Tengo que platicar con mi abogado porque yo jamás había visto a uno de mis hijos en los tribunales (...) pero donde sea yo lo voy a ver. Lo más importante que haré durante esa hora, es apapacharlo. No me importa quién nos supervise, yo quiero ver al niño".



publicidad

La pareja se reencontrará en el juzgado el próximo 9 de junio. Y será entonces cuando continuará adelante el caso -que aún no ha sido resuelto de forma definitiva en tribunales.

"No pueden decir que la señora ganó el caso, cuando ni siquiera se ha visto. Todo lo que está pasando ahora es probatorio".



Respecto a las pruebas psicológicas a las que tiene que someterse por petición de los abogados de Marjorie de Sousa, confirmó que ambas partes tendrán que someterse a dichos exámenes.

"Las mismas pruebas que me hicieron a mí se las tendrán que hacer a ella y eso está bien", dijo.

Ante la pregunta de si solicitaría una prueba de ADN que compruebe que Matías Gregorio es su hijo, el actor pidió respeto para Marjorie de Sousa.

"Marjorie se merece todo el respeto mío como mujer, como la madre de mi hijo y pedir una prueba de ADN no viene al caso. Ahora sólo quiero atender los derechos de mi hijo".



Gracias al apoyo que ha recibido de varios seguidores, le mandó un mesaje a los padres que como él, pasan por un juicio para poder estar cerca de sus hijos.

"A todos los padres que están viviendo algo similar a lo que yo, les digo: hay que luchar, que uno debe ser justo, y eso, una vez uno lucha con la verdad, sabes que vas a ganar".

Sobre el porcentaje que el actor debe dar por pensión alimenticia, aseguró que no se ha definido todavía.

"Hay un problema de mala comunicación, pero quiero decirles que aún no se define ni el porcentaje que daré de pensión, eso se está viendo en otro tribunal. Lo único correcto es que me dieron una hora con mi hijo de 11 a 12 y a eso vengo".

Finalmente Julián Gil aseguró que no pierde la fe y espera que todo llegue a un favorable final.



publicidad

"Yo tengo mucha confianza en la justicia mexicana, pero sin duda el único juez que ahora importa es Dios".

Ver también: