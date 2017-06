Julián Gil deja plantados a Marjorie de Sousa y su bebé Matías Gregorio

Horas después de que el niño sufriera una emergencia médica, su madre lo llevó a la cita que un juez ordenó que tuviera todos los viernes con el galán argentino, pero éste no llegó.

Abogados de Marjorie de Sousa confirman que Julián Gil no asistió a visitar a Matías este viernes

Abogados de Marjorie de Sousa confirman que Julián Gil no asistió a visitar a Matías este viernes Univision

El empresario y actor argentino Julián Gil no se presentó este viernes a la cita, de una hora, con su bebé Matías Gregorio, quien sí llegó junto a su madre Marjorie de Sousa al centro de convivencia en el cual debería llevarse a cabo el encuentro.

El bebé de cuatro meses de nacido, que la noche del jueves sufrió una emergencia respiratoria que llevó a De Sousa a llamar una ambulancia antes de que lograra ser estabilizado, ya se encontraba más estable, de acuerdo con la poca información que ofrecieron los abogados Alma Peña y Orlando Padilla, representantes legales de la actriz.

Cuando se le preguntó a Padilla la razón por la cual Marjorie de Sousa había acudido al centro de convivencia, el abogado explicó que provisionalmente un juez ya había establecido que las visitas de Julián Gil a Matías Gregorio serían todos los viernes, de 11:00 a 12:00 del mediodía. Al igual que lo hicieron el pasado viernes, él y la abogada Peña estuvieron presentes por si su clienta necesitaba de su ayuda con algo, lo que no ocurrió.



A través de sus redes sociales, Julián Gil ha dejado saber que se encuentra en la Ciudad de Nueva York, promoviendo su línea de productos para el cuidado del cuerpo. Sin embargo, la abogada Peña apuntó que a ellos ni a su clienta se les notificó que el padre de Matías Gregorio faltaría a su cita.

"Los acuerdos tienen que surgir de parte del juez. El es el que decreta las visitas, es el que da el permiso para el cambio o no. No ha habido cambio en las visitas. Ella (Marjorie de Sousa) cumplió con el horario establecido y como debe de ser, con traer a Matías. De lo de él, pues hasta que el juez no nos de a nosotros el aviso de que se cancelan (las visitas) o de que hay algún cambio pues nosotros cumplimos con lo ordenado", explicó Alma Peña.



Alberto Navarro, relacionista público del actor, aseguró que a nadie le debió sorprender que Julián Gil no llegara este viernes a su cita con su bebé, pues "él les avisó que no podría ir y el abogado metió un oficio, el juez lo aceptó y no había ningún problema. Si es de cuestiones legales el mejor que podría explicarlo es el licenciado Carmona".

Univision Entretenimiento ha llamado al representante legal de Julián Gil en México, el abogado Rodrigo Carmona, pero no ha respondido. Sería él quien pudiera explicar a qué se debió esta ausencia de su cliente, quien el próximo 9 de junio deberá presentarse nuevamente en el tribunal de la familia que atiende las demandas interpuestas por los padres de Matías Gregorio, en relación con la manutención y las relaciones paternofiliales.



publicidad

Mira también: