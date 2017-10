Jomari Goyso se disculpa por pararse e irse de Despierta América

"Quiero pedir disculpas a la audiencia de #despiertaamerica y a mis compañeros, porque siempre la he sentido como mi casa. Como dije no quise ofender a nadie. Estoy pasando por cosas personales y no supe desconectar ese sentimiento. Siento que les fallé a ustedes, el público que tanto me ha dado. LES PIDO LA DISCULPA MAS GRANDE. A veces el dolor saca lo peor de uno cuando lo que más necesita es un abrazo".



QUIERO PEDIR DISCUALPAS a la audiencia de #despiertaamerica y a mis compañeros, porque siempre la he sentido como mi casa. Como dije no quise ofender a nadie. Estoy pasando por cosas personales y no supe desconectar de ese sentimiento. Siento que les fallé a ustedes, el público que tanto me ha dado. LES PIDO LA DISCULPA MAS GRANDE!!! A veces el dolor saca lo peor de uno cuando lo que más necesita es un abrazo.. Una publicación compartida de jomarigoyso (@jomarigoyso) el 16 de Oct de 2017 a la(s) 9:14 PDT

Dayanara nos hizo su 'flashdance', Franco fue eliminado y otros 30 espectaculares momentos de Mira Quién Baila La quinta gala de Mira Quién Baila estuvo dedicada a las series de televisión, telenovelas y películas que han marcado la cultura, por lo que fue un programa espectacular. Foto: Univision | Univision 0 Compartir El número de apertura, realizado por el cuerpo de bailarines, fue un espectáculo lleno de color y movimiento. Foto: Univision | Univision 0 Compartir En esta ocasión, el actor Gabriel Soto se unió al panel de jueces para poder dar la crítica a los bailes de los concursantes. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El actor Alejandro Nones fue el primero en llegar a la pista de baile con un chachachá al ritmo de 'Buena vida'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Esta canción era el tema principal de la serie 'La Piloto', donde él actuó, por lo que también tuvo la participación especial de Livia Brito. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Luego tocó el turno a la cantante Victoria 'La Mala' con una rumba. Los jueces quedaron muy complacidos con su participación. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La cantante bailó al ritmo de la canción 'Tuyo', perteneciente a la serie 'Narcos'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Pablo Montero se enfrentó en la pista con un vals muy particular, pues lo hizo con la canción 'Para que tú me amaras', de la telenovela 'La doble vida de Estela Carrillo'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir A Gabriel Soto le pareció extraño que bailara un vals con un tema de regional mexicano, pero le sorprendió gratamente el desempeño de Montero. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ChikyBombom 'La Pantera' realizó un baile 'freestyle' con el tema principal de la serie 'Orange is the new black'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir "Yo te vi que te limpiaste unas lágrimas antes de tu baile, yo admiro a la gente que no se rinde jamás", le dijo Soto durante sus críticas. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Al chef Franco Noriega le tocó bailar una salsa al ritmo de 'La Gozadera' y enfrentar nuevamente a los jueces, luego de su encontronazo la semana pasada. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Tengo que admitir que ha sido el mejor baile que has hecho. Como puertorriqueño te tengo que decir que me faltó un poquito de salsa", le dijo Johnny Lozada, después de haber limado asperezas. Foto: Univision | Univision 0 Compartir El momento de conocer al segundo eliminado de la competencia llegó y, tanto Franco como Pablo Montero, se notaban nerviosos. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Franco Noriega fue el participante que recibió la menor cantidad de votos del público, pero no se fue con las manos vacías. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ana Patricia se lució esta noche con un adagio que interpretó acompañada de la canción 'Saturno', de la nueva telenovela 'Caer en tentación'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir "Yo creo que este es el proceso lógico de aprendizaje de un show como este. Lo que hiciste fue maravilloso", le comentó 'Poty' a Ana Patricia. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Ektor Rivera pudo bailar el tema 'Staying Alive', de la película 'Saturday Night Fever'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los jueces quedaron impactados con el desempeño del actor y cantante. "¡Wow! ¿Qué te puedo decir? Parecía que estaba bailando ahí John Travolta", le dijo Johnny Lozada. Foto: Univision | Univision 0 Compartir El gimnasta Danell Leyva se enfrentó en la pista con un tango al ritmo de 'A Beautiful Mind', de la serie de televisión 'Mad Men'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Los jueces calificaron este baile como "el mejor tango que ha habido en la competencia". Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Después de haber sufrido una lesión en la espalda que pudo haberle impedido bailar este domingo, Dayanara Torres logró presentarse en la gala. Foto: Univision | Univision 0 Compartir En esta ocasión, los jueces notaron algunos errores en la coreografía por la falta de tiempo para ensayar. Foto: Univision | Univision 0 Compartir El invitado musical de la noche fue Chyno Miranda, que deleitó al público con su sencillo 'Quédate conmigo'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Alejandro Nones, Pablo Montero y Dayanara Torres fueron los elegidos para realizar una segunda ronda de baile. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Pablo Montero volvió al escenario para defender su lugar en la competencia con una cumbia. Foto: Univision | Univision 0 Compartir El actor y cantante bailó al ritmo de 'La pollera colorá'. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Dayanara Torres tuvo que sacar toda su energía para interpretar un baile disco en la segunda ronda. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Con la canción 'Hot Stuff', Dayanara dejó atrás todos los dolores para poder seguir en el programa. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Alejandro Nones también demostró que quiere continuar en Mira Quién Baila con una salsa. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Al ritmo de 'Yo no sé mañana', el actor sacó toda la garra en su baile. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Los jueces salvaron a Dayanara Torres, por lo que los sentenciados de esta semana son Alejandro Nones y Pablo Montero. Foto: Univision | Univision 0 Compartir



Luego de un acalorado intercambio entre el reportero y la participante de Mira Quién Baila, Jomari decidió abandonar el set de Despierta América en plena transmisión en vivo. Todo comenzó cuando el español hacía críticas al baile de Ana Patricia en la gala del día anterior.

Pero la gota que rebasó la copa fue después, cuando Jomari dijo: "Yo no voy a dar más mi opinión, yo escucho a todo el mundo porque no me sale gritar la voz y levantarme, no me sale, pero cuando digo algo, de alguien, me cortan inmediatamente para justificarse lo que sea, ¿perfecto?".