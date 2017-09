John Leguizamo se une a una campaña para llevar paneles de luz solar a Puerto Rico

En los recientes esfuerzos por apoyar la recuperación de Puerto Rico tras las devastaciones que el huracán María dejó a su paso, el actor John Leguizamo se ha unido a la iniciativa Solar4PR que tiene por objetivo llevar paneles ultraligeros de luz solar a zonas de la isla que se encuentran sin electricidad.

Leguizamo se conviritió en un embajador de esta causa y a través de un video difundido en redes sociales y un sitio de recaudación de fondos explica el beneficio de estas lámparas portátiles, bautizadas como Solar Puffs, que ofrecen entre ocho y doce horas de iluminación.

"Imagina que no puedes ver, imagina no tener luz, imagina que tus hijos no pueden hacer sus tareas, que no puedes prepararles una cena o leerles un cuento antes de dormir. Llévales un poco de luz" dice en el clip el protagonista del show 'Latin History For Dummies' antes de hacer una demostración.



John Leguizamo, actor, solar4pr.org promo from Fredric King on Vimeo.



Tras la recaudación de fondos, en la plataforma Crowdrise, esta iniciativa transportará y repartirá los paneles solares durante la primera semana de octubre.

Como antecedente, la Dra. Alison Thompson, filántropa y embajadora global de Solar Puff ha llevado estos paneles a zonas de desastres y refugios en Haiti, Nepal y Grecia, a través de organizaciones como Studio Unite y Third Waves Volunteers.