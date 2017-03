John Legend tocó de sorpresa tres canciones en una estación de tren

En medio de la estación de tren St. Pancras, en Londres, John Legend ejecutó sus canciones "Ordinary People", "All of Me" y "Surefire". El artista llevó su piano hasta allí y sorprendió a los pasajeros que estaban en la estación al medio día.

La estación St. Pancras es conocida por ser la casa del EuroStar, el tren que conecta a Londres con París y Bruselas. Desde la mañana del 29 de marzo, la cuenta oficial de la estación celebró el Día Internacional del Piano con un tweet: "¡Hoy es el Día Internacional del Piano! ¡No podemos esperar a escuchar todas las actuaciones que habrá en el piano de la estación!".



It’s International Piano Day today! We can’t wait to hear all the performances on our station pianos! 🎶🎹 — St Pancras Int (@StPancrasInt) March 29, 2017



Como si se tratara de una coincidencia, John Legend respondió desde su cuenta de Twitter: "estoy llegando a Londres @StPancrasInt en el @EurostarUK. ¿Todavía tienen ese piano ahí?".



Arriving at London @StPancrasInt on @EurostarUK. Do they still have that piano there? — John Legend (@johnlegend) March 29, 2017



En este video se ve cuando Legend llega caminando como un pasajero más, saluda a algunas personas y se sienta en el piano.



Decenas de personas subieron videos de la presentación en redes sociales: "John Legend ganándose correctamente su apellido".





"Nunca vas a adivinar a quién me encontré en la estación de tren".



You'll never guess who I met at the train station pic.twitter.com/BSPhP6FcNI — Kels (@KelsieLynn18) March 29, 2017