JLo tiene nuevo pretendiente rico, famoso y exconvicto (estás avisado A-Rod)

No podemos negarlo: han pasado dos décadas desde que estalló en todos los escenarios y se puede afirmar que Jennifer López es todo un símbolo y que hay millones de hombres que sienten una debilidad especial por la actriz de 'Shades of Blue', aunque nadie esperó la clase de competencia que le acaba de salir a su actual pareja, el beisbolista Alex Rodríguez.

Y es que resulta que el polémico, millonario y tristemente famoso ex novio de Rhianna, Chris Brown, declaró a una radio neoyorquina que la 'Diva del Bronx' lo enloquece, hace sudar y que su atracción por ella es tal, que está dispuesto a esperarla el tiempo que sea necesario.



El ex novio de Rihanna está tan deseoso de tener algo con la despampanante JLo, que está dispuesto a esperarla de por vida y no le importaría aguantar 70 años si es necesario, ya que así de fuerte es el deseo que siente por ella.

En su edición en inglés, la revista People detalla que esta semana, en una entrevista radial llevada a cabo en Nueva York, el intérprete -que terminó en libertad condicional luego de haber maltratado físicamente a su entonces pareja, la cantante de Barbados, en 2012- reveló al aire que cuando trabajó con Jennifer López para el disco A.K.A (grabado en 2014), fue tal la emoción de estar junto a ella, que hasta le sudaron las manos. Y por si esto fuera poco, al tenerla frente a él no pudo evitar confesarse y decirle: “Hola, me gustas y te deseo”.



Durante la entrevista Brown reconoció que estuvo realmente mal al aproximarse de esa manera a la cantante, y que ésta fue cordial, pero no le respondió nada, ya que entonces ella estaba en una relación con Casper y además ella le lleva muchos años, 17 para ser exactos, pero él aseguró que la edad “no le importa” y que aún cuando sabe que ahora 'Jenny from the block' es feliz al lado del beisbolista Alex Rodríguez, él está dispuesto a esperarla para toda la vida.