Jessica Pimentel da el poder dominicano a 'Orange is the New Black'

'Orange is the New Black' es uno de los programas más populares de Netflix. Con un reparto multicultural, narra la vida en prisión de varias mujeres de distintas razas y estratos sociales. Entre las talentosas estrellas, destacan muchas grandes actrices latinas, como Selenis Leyva, Jackie Cruz, Dascha Polanco, Elizabeth Rodriguez y Jessica Pimentel.

Pimentel, nacida en Brooklyn y cuyos padres llegaron de República Dominicana, interpreta a María Ruiz, una mujer que tras dar a luz en prisión, debe decirle adiós a su bebé. Sin embargo, su soledad y depresión termina en la cuarta temporada, ante la llegada de una ola de presidiarias dominicanas. Su historia cobra más importancia y desata el gran conflicto que ha permeado el show desde el cuarto año - y continúa en la quinta temporada, que se estrenará en Netflix a nivel mundial el próximo viernes 9 de junio.



Orange is the New Black Un momento decisivo en el comedor durante la cuarta temporada de 'Orange is the New Black' Jessica Pimentel como María Ruiz, en la quinta temporada. Jackie Cruz es Flaca y Diane Guerrero como Maritza. Laura Gómez como Blanca, Jessica Pimentel como María y Dascha Polanco como Dayanara en el último momento de la cuarta temporada. María (Jessica Pimentel) se perfila como la líder de la pandilla dominicana en la prisión. María confrontando a Piper (Taylor Schilling) Samira Wiley como Poussey Washington Taryn Manning (Pennsatucky) y Lea DeLaria (Boo). Las prisioneras dominicanas cobran venganza contra Piper (Taylor Schilling) María (Jessica Pimentel) se adueña del salón de belleza, usándolo como su base de trabajo ilegal. En la cocina, Daya (Dascha Polanco) y su madre, Aleida (Elizabeth Rodriguez). Red (Kate Mulgrew) y Gloria (Selenis Leyva) analizando problemas. Poussey (Samira Wiley) y Judy King (Blair Brown) dan un curso de cocina. Dayanara (Dascha) contemplando en disparar la pistola, al final de la cuarta temporada. La cuarta temporada de 'Orange is the New Black' ya se encuentra a la venta en formato físico o digital, con comentarios en los capítulos y detrás de cámaras.

Vía telefónica desde Nueva York, hablamos con Jessica sobre su experiencia en el popular show y su amor secreto: el heavy-metal.

"María ha cambiado tanto desde la primera temporada hasta ahora. Los escritores son unos genios, en la manera en que han cambiado tanto su manera de ser. Al empezar el show ella era tan sencilla y dulce, pero ahora se ha convertido en una chica mala que se declaró reina de la pandilla dominicana", explica la actriz.

Jessica explicó que no tenía idea la dirección que su personaje tomaría desde el año pasado. "Pero antes, cuando apenas comenzamos a hacer el show, Jenji [ Kohan, la creadora] me dijo que tenía grandes planes para María. Yo no sabía que tomaría tres años para verla cambiar tanto, hasta la cuarta temporada".



Entre estos fuertes cambios de su personaje, están convertirse en la líder de la pandilla dominicana en prisión, haciéndole competencia a Piper Chapman ( Taylor Schilling) en el negocio de vender ropa íntima sucia de contrabando y, más adelante, cobrando venganza contra ella quémandole una swastika en su antebrazo. Hasta la actriz quedó sorprendida con las acciones de María.

"Se ve cómo María se vuelve mala, pero todo viene del amor muy profundo que tiene por su hija. Ella está haciendo lo que cree que debe hacer para poder estar con su bebé, a quien no ha podido ver", razona Pimentel. "Y uno no debe enfocarse solamente en lo malo, porque todo mundo hace cosas malas. Hay que tener un balance entre lo bueno y lo malo, pero la única forma de mantener su amor es ponerse violenta, lamentablemente".



Viva el metal

Algo que mucha gente no conoce de la actriz es que es metalera. Encabeza un grupo de rock llamado Alekhine's Gun con el que ha lanzado dos discos y toca continuamente en bares de Manhattan.

"Ese es mi secreto que nadie sabe, que yo soy rockera", confiesa, entre risas. "Estamos aquí en Nueva York tocando y las canciones todas tienen que ver con meditaciones budistas y usamos mensajes del Tibet para las letras".

Ese peculiar amor por la música pesada viene desde que era pequeñita. "Yo he tocado música mi vida entera, pero la música rock me ha dado una energía y fuerza que no encontraba en la música popular. Era una cosa muy distinta, muy explosiva, pero también fue cuando yo tenía 12, 13 años cuando uno está cambiando tanto hacia el siguiente nivel de vida y experimentando nuevas emociones. Fue como tener un amigo nuevo tener esa música tan expresiva. El rock es muy poderoso".



Pero no por eso Jessica no deja de disfrutar un buen merengue o una salsa, como buena latina. "¡Claro! Eso siempre, no es que me guste solamente una cosa o tenga que elegir entre una o la otra. Me gusta de todo", indica. "Ahora estoy escuchando mucho al grupo de mi novio, Messhugah. Ellos son suecos y tienen un álbum nuevo que salió el año pasado y me encanta. Cuando me estoy arreglando para salir me encanta escuchar un poquito de Drake o Rihanna pero me gusta oír de todo".



La quinta temporada

Las cosas vienen explosivas para los nuevos capítulos, según detalla Jessica. "La quinta temporada viene genial porque todo pasa en el transcurso de unos cuantos días, y todo va a escalando a un nivel más intenso y María tiene planes que no te puedo decir. ¡No puedo decir nada!", se ríe. "Pero sí será una continuación inmediata a donde dejamos a las mujeres en el final de la cuarta, con la rebelión. Puede pasar de todo en esta temporada, ya lo verán".

Siendo un reparto de casi dos docenas de actores, ¿cómo es posible llevarse bien entre todos? "No es difícil", nos confiesa. "Somos como una familia, de verdad. Estamos todas juntas durante tanto tiempo que a estas alturas ya somos como una familia cercana. Con mucho apoyo, mucho amor y mucha confianza en el trabajo de las demás".



Y, si no fuera María, ¿qué personaje le hubiera gustado ser? Tras mucho pensarlo y admitir que le encantan todas las chicas, Pimentel nos confió: "Me gusta mucho Crazy Eyes. Es un papel muy interesante que ha cambiado tanto. Uzo [ Aduba] debe cambiar tanto para poder interpretarla de manera genial.

Finalmente, algo que ha quedado muy marcado para Jessica sobre la relevancia de 'Orange is the New Black' es una anécdota con una chica hace un tiempo. "Estaba en un concierto, en un festival, y una chamaquita vino corriendo hacia mí, gritando: '¡María, María!' y me abrazó muy fuerte. Pero entonces empieza a llorar y me dice: 'Yo fui esa niña en la cárcel'. Ella nació en prisión y me dijo gracias por contar su historia, porque nadie habla de ellos, de los bebés que nacen y hasta viven tras las rejas. Me confió que no pudo conocer a su madre y me agradeció mucho".

La cuarta temporada de 'Orange is the New Black' se estrenó esta semana a la venta en formato digital, DVD o BluRay, con varios extras, como comentarios con el elenco y realizadores, 'bloopers' y un detrás de cámaras. La quinta temporada se estrenará a nivel mundial el 9 de junio.