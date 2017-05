Jerry Perenchio, ex propietario de Univision, muere a los 86 años

Associated Press

El multimillonario Jerry Perenchio, quien falleció el 22 de mayo de 2017. Associated Press

El empresario Jerry Perenchio, originario de Fresno, California, murió el lunes pasado a los 86 años en su mansión de Bel Air.

Perenchio compró Univision en 1992 y conviritó a la empresa en una referencia entre los medios de comunicación, en una época en la que habían pocos medios en español en Estados Unidos.

En los inicios de su carrera, el también filántropo , se dedicó a representar artistas de alto perfil y a promover eventos deportivos, entre ellos el encuentro entre Muhammad Ali y Joe Frazier que pasaría a la historia del boxeo como 'la pelea del siglo'.

En mancuerna con el productor Norman Lear, Perenchio fue una de las figuras detrás de la creación y distribución de series icónicas de la televisión, como 'The Jeffersons' y 'One Day at a Time'.

Cuando compró Univision, junto a Emilio Azcárraga Milmo de Televisa y Gustavo Cisneros de Venevisión, invirtió 33 millones de dólares en la cadena.

Años más tarde, cuando vendió su parte en el 2007, obtuvo alrededor de 1,300 millones de dólares, luego de que el multimillonario Haim Saban comprara Univision por $12,300 millones.

A Perenchio le sobreviven su esposa y tres hijos.