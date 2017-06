Jennifer López o Marc Anthony, ¿quién será el primero en romper el empate?

París fue solo un fin de semana, pero esta no es la primera vez que J.Lo nos sorprende con sus atuendos para salir con A.Rod. Desde el inicio de la relación se veía venir el rumbo fashionista de la relación. Para cenar en exclusivo restaurante de Miami eligió un perfecto look "poco producido" de pelo suelto, minivestido ajustado Loosen Up My Buttons Mini de Naked Wardrobe de $42 dólares y tacones dorados de Giuseppe Zanotti. Como diciendo que se puso lo primero que encontró. Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. | Univision

