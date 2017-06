Jennifer López no sería la mujer que le roba el sueño a Alex Rodríguez

Will Smith y Jada Pinkett Smith: Sin hacer tanto alarde de su riqueza, esta pareja ha amasado una jugosa fortuna desde que se conocieron en 1995 en el set de 'The Fresh Prince of Bel Air' cuando ella audicionaba para el papel de la novia del rapero, un rol que por cierto no consiguió. Se casaron en 1997 y tiene cuatro hijos: dos de ellos también en la industria del entretenimiento. Foto: Getty Images | Univision

