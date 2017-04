J Balvin revela cómo su accidente de avión le cambió la vida

El cantante J Balvin se ha sincerado ahora acerca de la experiencia que le cambió la vida el pasado agosto, cuando el jet privado en el que viajaba se estrelló en las Bahamas. Aunque afortunadamente ni él ni ninguno de sus acompañantes sufrieron heridas de gravedad, el accidente podría haber sido mortal, por lo que desde entonces el artista se ha propuesto aprovechar su vida al máximo.

"Hace seis meses tuve un accidente de avión. Fuimos los únicos supervivientes, de todos los accidentes de avión que han pasado allí. Fue en las Bahamas. Éramos seis personas, los seis sobrevivimos sin un rasguño. Cuando salimos del avión, todo estaba incendiado, nosotros estábamos vivos y pensé: '¿Por qué?'. Cuando hablé con la gente, con las autoridades, me dijeron: 'Eres muy afortunado, en todos los accidentes de avión que ha habido allí, todo el mundo ha muerto'. No creo en las coincidencias", ha confesado en el podcast de Lewis Howes, 'The School of Greatness'.



Una de las primeras personas en ponerse en contacto con el colombiano después de que se llevara el mayor susto de su vida fue Pharrell Williams, con quien colaboró en la canción ' Safari' y que terminó de convencerle de que su buena suerte no había sido una casualidad.

"Pharrell me llamó ese día, y me dijo: 'La vida no comete errores, es perfecta, estás aquí por algo. ¿Cuántas posibilidades hay de que salieras con vida?'. Así que me quedé como... Me di cuenta de que todavía tengo algo que hacer en este mundo. Siempre lo supe, pero ahora estoy convencido del mensaje que tengo que enviar a la gente: si tienes un sueño, tienes una razón por la que levantarte cada mañana, puedes conseguirlo. Los sueños son preciosos, son los que mantienen la esperanza, y si hay esperanza hay futuro. La música es mi manera de comunicarme con la gente, de decirles que persigan sus sueños", ha compartido José, como se llama realmente el intérprete, en la misma conversación.



Otro de los cantantes que se pusieron en contacto con el colombiano para interesarse por su estado tras el accidente fue su buen amigo y compatriota Maluma, quien tras hablar con él publicó un mensaje asegurando que había "J Balvin para rato". Pese a que ambos compiten ahora por extender su éxito a Estados Unidos, su relación no se ve empañada por la rivalidad, ya que a Balvin no le preocupan minucias como la fama o quién tiene más seguidores en Instagram.

"No estoy hambriento por la fama, quiero tener éxito, es diferente. Puedes hacer cualquier cosa estúpida y ser famoso en un segundo: decir algo estúpido, ser racista... cualquier cosa para ser famoso. Así que yo lo que quiero es tener éxito, es algo que lleva más tiempo, pero al final del día, la gente lo tiene en cuenta, es diferente. Estar con tu familia, con tus amigos, enseñárselo al mundo... Creo que lo más importante sobre el éxito es compartirlo, y enseñarle al mundo que si tú puedes conseguirlo, ellos también pueden", ha afirmado.

