J Balvin aclara los rumores sobre su romance con Gaby Espino

J Balvin desmiente en entrevista para un programa de televisión que mantenga una relación sentimental con la actriz Gaby Espino.

El cantante colombiano señaló que sólo los une una excelente amistad: “Me encanta molestarla, ella es mi amiga, la quiero muchísimo, está acá en el concierto, sé que va a venir al concierto con una amiga”, refiriéndose así a las presentaciones que el intérprete de 'Mi gente' tenía en la Ciudad de México.



¿Amor, broma o burla? Mira los extraños mensajes de J Balvin a Gaby Espino en Instagram Desde hace unas semanas, al cantante colombiano J Balvin se le ha visto muy interesado en el Instagram de la actriz Gaby Espino y dejando comentarios extraños en las publicaciones de la venezolana. Sus nada despistados seguidores han hecho eco de los comentarios del reguetonero y ya hasta lo invocan cuando éste no comenta. Cada vez que Gaby Espino comparte una foto lo hace junto a una frase inspiradora o que haga referencia a lo que postea. Otras veces frases sin sentido como en esta foto que puso 'A veces'. La respuesta del colombiano a la foto de la actriz fue igual o más desconcertante pues sólo espetó un: "Pálida" De hecho, el cantante colombiano volvió a referirse a la venezolana como 'la pálida' en otra de sus fotos. No sabemos exactamente a qué se refiere con esa expresión. "Aquí voy de nuevo", escribió la actriz junto a esta foto. Inmediatamente, el cantante se apresuró para comentarle: "¿Estás segura que estás despierta?", a lo que uno de los fans de Gaby respondió: "¿J Balvin no tienes oficio?". Gaby Espino escribió una extensa reflexión al lado de esta foto en la que habla de buscar la felicidad y encontrarse a uno mismo. Sin embargo, el cantante volvió hacer de las suyas y comentó: "Tanto y no es escrito por ti omg". Uno de los fans de la actriz le reclamó: "@jbalvin jaajaja porque te metes tanto con ella". "Oigo lo q dices en lo q no dices...", escribió la actriz junto a esta foto. Inmediatamente el cantante contestó: "Ok súper oído". En esta foto, los comentarios de J Balvin fueron un poquito más lejos, pues la acusó de abusar del maquillaje. Gaby Espino escribió: "Todo...", como pie de foto; a lo que el cantante contestó: "Todo maquillaje". Obviamente sus fans reaccionaron: "ja ja ja que pesado 😘😘😘@jbalvin". Pero para los seguidores de Gaby Espino los comentarios de J Balvin dejan entrever que el cantante estaría interesado en la actriz en un plan romántico, pues aunque consideran que la actitud de Balvin es un tanto infantil, creen que harían buena pareja. Incluso los fans de Gaby extrañan al cantante cuando éste no comenta las fotos de la actriz. Curiosamente, pudimos constatar que el cantante no sigue a la actriz pero sí está al pendiente de sus publicaciones, pues en todas las fotos en las que ha comentado J Balvin siempre aparecen entre los primeros lugares. Cabe mencionar que las fotos de Gaby Espino en Instagram llegan a tener hasta 80,000 comentarios. "@jbalvin yo tambien tengo las notificaciones activadas y aún así no comento tan rápido 😂😂", escribió uno de los seguidores de Gaby en una de las fotos de la actriz, poniendo en evidencia el interés de Balvin por llamar la atención de la venezolana. En 2015, el intérprete de 'Mi Gente' ganó el primer Latin American Music Awards como Mejor Artista Nuevo, la encargada de entregar el premio fue la Gaby Espino, pero por la ausencia del músico indicó

"¡Yo te lo entrego J Balvin!". A diferencia de Balvin, Gaby Espino sí sigue en Instagram al cantante, aunque no se dedica a comentar sus fotos. "@jbalvin ahí te habla @gabyespino voy a seguir creyendo que ustedes pueden llegar hacer una muy linda pareja 😍❤️", escribió una de los seguidores de la actriz. J Balvin se ha caracterizado por ser muy hermético sobre su vida personal. Es por eso que sorprende su evidente interés público por Gaby Espino. La vida personal de Gaby Espino también es todo un misterio. De hecho, sus seguidores ha puesto en entredicho su maternidad, pues consideran que la actriz comparte muy poco de la vida de sus hijos Oriana y Nickolas. Sin embargo, la actriz ha dejado muy en claro que los registros de sus momentos más íntimos siempre serán exlusivos de ella.



Ya antes Espino se había encargado de negar un romance con el popular reggaetonero luego de que se ventilaran algunos mensajes en las redes sociales de ambos famosos, pero ella se había limitado a decir "sólo es mi amigo".

Después de las declaraciones de J.Balvin podemos suponer que todo se trató de una broma por parte del artista, quien hace unos días había mandado un mensaje a la venezolona por Instagram: “No sé por qué Gaby Espino me está negando en los medios de comunicación. Tú eres mi novia, tú lo sabes, tú eres mi novia. No me niegues más”.



J Balvin también compartió en entrevista que ya prepara nuevas sorpresas para su público: "Romper récords, somos el segundo artista más escuchado en el mundo, vamos por el primero, con el favor de Dios, seguimos en los listados americanos no sólo en el latino".