Sagitario con Piscis; una relación de visiones opuestas

COMPATIBILIDAD

Tú ves la vida con optimismo, Piscis tiende a verle el lado peligroso a las situaciones a las cuales tú te lanzas con entusiasmo, a veces sin pensar mucho en las consecuencias. La forma de reaccionar frente a las circunstancias es totalmente opuesta y la comunicación se vuelve complicada. Aunque en la intimidad pueden llevarse bien, no todo es sexo en una relación y si no se arreglan los problemas de interpretación entre los dos entonces los resultados no son los mejores.

CARACTERÍSTICAS DE SAGITARIO

Eres el noveno signo del Zodíaco. En tu aspecto positivo eres optimista, amante de la libertad, espontáneo, jovial, de muy buen humor, deportista, honesto, sincero y directo en tus cosas, filosófico e intelectual, pero en tu aspecto negativo puedes ser descuidado e irresponsable, superficial, con muy poco, o ningún tacto social, inquieto y con un optimismo ciego e irrealista.

Astro regente: El planeta Júpiter



Elemento: Fuego

Día más favorable: el jueves

Color que debes usar: púrpura, azul prusia oscuro

CARACTERISTICAS PISCIS

Eres el signo 12 del Zodíaco . Tu signo te confiere mucha imaginación y sensibilidad, compasión y bondad, intuición y una gran capacidad para el sacrificio personal. En tus aspectos positivos eres idealista, desprendido y espiritual, pero cuidado porque si dejas aflorar las partes negativas de Piscis puedes llegar a ser muy impreciso y difuso, de poca voluntad, sugestionable y fácilmente manipulable, escapista e irreal.

Astro regente: El planeta Neptuno

Elemento: Agua

Día más favorable: el viernes

Color que debes usar: Azul marino