Libra con Piscis, relación de resistencia mutua

COMPATIBILIAD

A Piscis no le va bien el carácter sociable de Piscis y a Libra no le encaja el mundo interior pisciano, retraído de los demás en muchos casos. Esa circunstancia crea una especie de resistencia mutua en la que ambos tratan de comprenderse y llevarse bien lo que no siempre se logra por lo que terminan agotándose mutuamente.

CARACTERISTICAS DE LIBRA

Eres el séptimo signo del Zodíaco. En tu aspecto positivo eres diplomático y circunspecto, elegante, educado, romántico y encantador, fácil de tratar, sociable, idealista, amante de la paz, justo y equitativo, amante de la belleza y la armonía, pero en la parte negativa te vuelves indeciso y susceptible, fácilmente influido por los demás, auto indulgente, muy zalamero o coqueto, con pobre fuerza de voluntad.

Astro regente: Venus



Elemento: Aire

Día más favorable: el viernes

Color que debes usar: rosado, verde pálido, tonos de verde

COMPATIBILIDAD DE PISCIS

Eres el signo 12 del Zodíaco . Tu signo te confiere mucha imaginación y sensibilidad, compasión y bondad, intuición y una gran capacidad para el sacrificio personal. En tus aspectos positivos eres idealista, desprendido y espiritual, pero cuidado porque si dejas aflorar las partes negativas de Piscis puedes llegar a ser muy impreciso y difuso, de poca voluntad, sugestionable y fácilmente manipulable, escapista e irreal.

Astro regente: El planeta Neptuno

Elemento: Agua

Día más favorable: el viernes

Color que debes usar: Azul marino