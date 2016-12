Géminis con Capricornio, una relación rutinaria

COMPATIBILIDAD

Aunque en sí no es una mala combinación tampoco es la mejor porque los temperamentos y caracteres no podían ser más diferentes. Tú eres muy ágil, juvenil, despreocupado en general ante ciertas cosas que no tomas tan en serio. Tu pareja Capricornio, por el contrario, es más disciplinado y serio, se preocupa por lo que a ti no te causa ninguna inquietud y no entiende bien esa actitud que califica de inmadurez o irresponsabilidad.

CARACTERÍSTICAS DE GÉMINIS

Tercer signo del Zodíaco . Inteligente, alerta, versátil y curioso, de mente ágil, adaptable, ingenioso, elocuente, juvenil y fresco en sus aspectos positivos, pero si afloran tus cualidades negativas entonces te vuelves superficial, vano e inconsistente, incapaz de concentrarte bien, tenso, inquisitivo y entremetido, ¡hablando hasta por los codos!

Astro regente: Mercurio



Elemento: Aire

Día más favorable: el miércoles

Color que debes usar: amarillo

CARACTERISTICAS DE CAPRICORNIO

Eres el décimo signo del Zodíaco. En tu aspecto positivo eres práctico y prudente, confiable, disciplinado, con muchas aspiraciones, paciente, cuidadoso, reservado, discreto y de buen humor, pero en tu aspecto negativo puedes ser muy pesimista y fatalista, avaro y demasiado convencional, rígido, intolerante y estarte siempre quejando o lamentando.

Astro regente: El planeta Saturno

Elemento: Tierra

Día más favorable: el sábado

Color que debes usar: Verde oscuro, negro, café