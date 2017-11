26 de noviembre | Pueden surgir discusiones acaloradas, piensa bien antes de opinar

Este domingo la Luna sigue en Piscis en la fase cuarto creciente. Urano continúa retrógrado en Aries.

Surgirán algunas situaciones que podrían ser algo embarazosas. Cultiva el arte de la diplomacia este domingo.

Una diferencia de apreciación por cuestiones políticas, religiosas o de valores filosóficos puede conducir a discusiones con los demás, inclusive con parientes y hasta con tu pareja así que mucho cuidado con lo que dices para que no vayas a herir sensibilidades. No olvides concederle la libertad para estar en desacuerdo. Actúa con más tolerancia y respeto a sus ideas y si no estás seguro de algo mejor te callas, antes de opinar.

Tendrás que orientar tus energías hacia el trabajo doméstico pues la visita inesperada de una persona importante te forzará a mover muebles, cajas, limpiar rápidamente la casa y poner todo en orden para no causar una mala impresión, pero los resultados serán excelentes.

