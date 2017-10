Los fracasos no existen! No hay nada más triste que escuchar a un hombre o una mujer exclamando “¡he fracasado, soy un fracasado o una fracasada, no sirvo para nada, fracaso en todo!” Precisamente esa actitud es la que conlleva al derrotismo, a la nulidad, a la depresión y la falta de autoestima.

Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest

0 Compartir