Bueno o positivo es todo aquello que cuando lo haces no te perjudica ni daña a ti, ni a los demás, ni al ambiente.

Los sentimientos de amor, perdón, compasión, tolerancia, respeto se consideran positivos y generan un buen Karma. No es una actitud tonta perdonar una ofensa ¡al contrario! Es inteligente y sabia porque quien vive arrastrando lo que una vez le hicieron en el pasado no puede disfrutar ni vivir su presente. Foto: Shutterstock | Univision

