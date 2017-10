Cáncer – Viernes 6 de octubre 2017: Se te acerca alguien que cambia tu vida

Noticiero astrológico: Estamos aún bajo los efluvios del plenilunio y la Luna se está moviendo al signo de Tauro. Deja a un lado esas actitudes que te están distanciando de los demás y causándote problemas, Cáncer. En días pasados puedes haberle estado dedicando más tiempo a los extraños que a los tuyos, repara ese error. Si notas que estás pasando mucho tiempo en los medios sociales como el Facebook, por ejemplo, y no estás atendiendo a tu pareja como debes habrá llegado el momento de reaccionar. Planifica tu tiempo para que el mismo tenga calidad, no tanto espacio sino contenido.

Amor

Este viernes la Luna, que es tu regente, se está desplazando al signo de Tauro y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Si tu corazón te dice lo que debes hacer y tu realidad te está llevando a otro lado es hora de poner en una balanza tus sentimientos, la lógica y tus intuiciones. Aplicando tu sentido común lograrás mucho más que peleando o discutiendo.



publicidad

Salud

Tal vez te sientas algo inquieto en horas de la mañana, pero afortunadamente esa situación de inestabilidad nerviosa se irá normalizando con el transcurso del día. Si puedes, y tienes las condiciones, trata de salir a un sitio donde haya árboles.

Trabajo

¿Desempleado? No te preocupes demasiado e invierte esa energía en buscar un nuevo lugar donde puedas trabajar. Muchas veces todo lo que aparentemente es negativo en nuestras vidas resulta luego ser algo sumamente positivo y feliz.

Dinero y fortuna

No te inquietes, el dinero llegará en su momento. Tú no has nacido para ser pobre, y aunque ahora no cuentes con los recursos necesarios eso no significa que será así siempre. Tu disposición laboral te garantizará el éxito económico.



Ritual para alejar el apego