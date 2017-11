Cáncer – Viernes 3 de noviembre 2017: Tu talento se pondrá a prueba y saldrás victorioso

Noticiero astrológico: La Luna se mueve a Tauro y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Este viernes te percatarás que estás entrando en una etapa muy productiva. En el amor, no obstante, debes ser muy prudente porque una palabra mal dicha, o inoportuna, te comprometería. Pon tu mente en lo que deseas y verás como aún lo más difícil se materializa en tu vida íntima con un encuentro inesperado en un sitio público que va a actuar directamente en tu paisaje romántico y amoroso. Una llamada telefónica lo puede cambiar todo, no vaciles, sigue tus corazonadas, no rechaces al amor, muchas oportunidades no se repiten.



Amor

La Luna está en Aries, pero moviéndose ya al signo de Tauro donde estará en plenilunio mañana. No te asustes si te sientes súbitamente atraído o atraída hacia otra persona y te espantes pensando que vas a ser infiel a la persona que amas. En este ciclo surgen fantasías y recuerdos, pero si no se llevan a vías de hecho no hay nada que temer.

Salud

Las fluctuaciones planetarias actuales son positivas, pero para mejorar tus condiciones de salud debes tomar medidas concretas, trazarte metas, seguirlas y cumplirlas al pie de la letra. Tú puedes lograrlo si te lo propones realmente.

Trabajo

Un reto, un desafío a tu inteligencia y creatividad te brindará una gran oportunidad de demostrar tu talento y mejorar tu status laboral actual. Pon a funcionar esas buenas ideas que se te ocurren y verás como en poco tiempo logras tus propósitos.

Dinero y fortuna

A fin de evitar malos entendidos di las cosas claramente si vas a entrar en algún negocio y no dejes nada a la casualidad. Todo lo que puedas ganar o perder debe estar bien escrito para que después no haya sorpresas y te encuentres sin dinero.

Ritual para protegerte de los malos espíritus