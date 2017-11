Cáncer – Viernes 24 de noviembre 2017: Continúa tu ciclo de prosperidad...

El Tigre en el mes de la Rata

Algo inesperado ocurre en tu vida sentimental que te asombra, tómalo con calma. Si hoy trabajas podrías enfrentar situaciones embarazosas con compañeros poco cooperadores. Si no estás en tu empleo olvídate de los problemas laborales y avanza resueltamente hacia tus metas personales. Alégrate porque pronto recibes un dinero esperado y si tus relaciones previas no fueron las mejores y has perdido tu confianza en la gente, no tienes por qué pensar que siempre será igual. Foto: Shutterstock | Univision

