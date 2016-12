Cáncer - Viernes 23 de diciembre: Nuevos rostros y situaciones en tu entorno

Estos últimos días del año habrá un cambio renovador dentro de tu paisaje sentimental y social, canceriano. ¡Romance a la vista! Esa persona que te quita el sueño deja de ser una fantasía para convertirse en alguien real dentro de tu vida. Si tienes pareja, disfruta tu relación con intensidad y no te calientes la cabeza con lo que no puedas solucionar. Si estás soltero o soltera en este ciclo no te impacientes pues pronto llegará a tu vida lo que realmente vale la pena pues no es cuestión de estarse comprometiendo con lo primero que surja sino encontrar a esa persona con quien se comparten intereses comunes y gustos afines.



Amor

Hoy viernes la Luna, que es tu regente, continúa transitando por el signo de Libra, pero moviéndose hacia Escorpión. El único planeta retrógrado es Mercurio. En el amor las realidades superan a las fantasías y cuando pensabas que ya nada se iba a solucionar encuentras las palabras adecuadas y retomas nuevamente las riendas de tu destino sentimental convirtiendo estos últimos días del año en inolvidables.

Salud

No te inquietes, canceriano, pues estar constantemente preocupándote por lo que puede pasar lo único que causa es ansiedad, y esta a su vez malestares de toda índole, tanto corporales, o sea físicos, como de naturaleza nerviosa, relájate.

Trabajo

Hay quienes se te acercan con proposiciones y ofertas que nada tienen que ver contigo y si les prestas atención podrías enredarte en un mal negocio. No es que quieran engañarte sino que ellos mismos están bajo una ilusión y prometen lo que no pueden cumplir, de ahí tu necesidad de escoger y no precipitarte.

Dinero y fortuna

Si durante las primeras semanas del año entrante estás pensando realizar algún viaje este es el momento de ir ahorrando y considerando nuevas variantes para que tu dinero trabaje para ti y no seas tú quien trabaje para otros. Ve considerando un empleo por cuenta propia.