Cáncer – Viernes 22 de septiembre 2017: Equinoccio, llegó el tiempo de la renovación

Noticiero astrológico: ¡Equinoccio, comienza a regir el signo de Libra, otoño en el norte, primavera en el sur! En el amor algo que no esperabas ocurre y de repente te encuentras frente a una difícil decisión. Es importante que te guíes por tu sentido común, experiencia previa y lo que siente tu corazón para que no des pasos en falso. La energía que te está envolviendo en este ciclo del cambio estacional te inspira y proyecta hacia metas cada vez más elevadas. Tu signo se estremece con una noticia grata que anuncia algo muy positivo durante este fin de semana, canceriano.

Amor

Hoy viernes comienza a regir el signo de Libra a las 20:02 tiempo universal. Es un día cúspide. La Luna continúa en Libra y los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Hay una persona de tu pasado que empieza a golpear tu vida con recuerdos poco gratos. Deja a un lado esas ideas tristes y proponte vivir un presente lleno de felicidad, sin incursiones en las frustraciones de una vez y con más confianza en tu futuro que se presenta con posibilidades de dicha.



publicidad

Salud

La Luna, que es tu regente, en su tránsito actual, emite una vibración positiva en tu área de salud y comienzas a mejorarte de manera paulatina de problemas crónicos pasados. Estás viviendo una buena onda regenerativa y si la aprovechas verás recuperaciones en tu estado físico general.

Trabajo

El ambiente laboral es propicio para cambios y solicitudes de ascensos pero si aún no te has decidido, espera unos días hasta que te sientas más seguro de tus verdaderos deseos, y entonces tu intuición canceriana te indicará el mejor momento para solicitar el puesto al que aspiras.

Dinero y fortuna

Quizás te llegue una invitación a una actividad social que no te guste del todo, pero trata de asistir porque si no te mueves en diferentes círculos no podrás darte a conocer ni tampoco efectuar contactos convenientes para tu economía lo cual ahora está en el tintero y puede darte dinero.



Ritual para atraer la buena suerte