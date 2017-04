Cáncer - Viernes 21 de abril 2017: Un cambio de actitud lo logrará todo

Una situación emocional o sentimental que parecía estarse escapando de tus manos se resuelve de forma satisfactoria para ambos. No te inquietes, lo que temías no sucederá ¡al contrario! Las influencias planetarias que en estos momentos están incidiendo en tu signo con el tránsito de la Luna son alentadoras desde todo punto de vista. Estás considerando un cambio de actitud y esa nueva manera de ver la realidad permitirá que tengas a tu lado a quien parecía haberse alejado para siempre. Este es un período precioso en tu vida.

Amor

La Luna, que es tu regente, está transitando por el signo de Acuario moviéndose a Piscis. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Si surge una pelea con tu pareja por algo de poca trascendencia lo mejor es ceder y no estropear tu noche con una discusión. Un beso y una caricia lo arreglarán todo. Disfruta la vida y no insistas en los errores pasados cometidos. No merece la pena, y será mejor así puesto quien vive constantemente en el pasado no puede disfrutar del presente.



Salud

Aparta aunque sea una hora diaria a revitalizar tu cuerpo, te verás recompensado con tu buena salud, canceriano. En tu caso específico tu bienestar físico depende de manera directa de tu actividad diaria y sobre todo de la energía que le pongas a todo lo que hagas.

Trabajo

Si hay inestabilidad en tu trabajo debes mantener tu serenidad, disciplina y prudencia para no comprometerte esparciendo rumores contraproducentes. Debido a los movimientos retrógrados de este día muchas personas exageran todo.

Dinero y fortuna

En este período astral de renovación estarás realizando ajustes dentro de tu economía que te ayudarán a elevar tu nivel de ingresos y diversificarte estableciendo nuevos negocios con terceras personas.



