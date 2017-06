Cáncer – Viernes 2 de junio 2017: Tus premoniciones aciertan

Hay noticias de alguien lejano y en un sueño recibes una importante revelación que debes seguir porque podría haber un indicio de cambio de empleo, aumento de dinero o ingresos y hasta un viaje en ciernes. Presta atención a tus premoniciones que en este ciclo son intensas, sobre todo con el tránsito lunar actual que activa tu mundo interior y te ayuda a combinar tu sentido práctico con tu estupenda intuición canceriana.

Amor

La Luna, que es tu regente, se está moviendo al signo de Libra, y los planetas Júpiter y Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás están directos. Si estás soltero o soltera acude a lugares donde puede haber reuniones con personas que te agraden y no solamente la pasarás muy bien sino en ellos encontrarás a quien se interesa por ti desde el punto de vista sentimental.



Salud

Hay una influencia astral beneficiosa en tu signo canceriano que aumenta tus facultades naturales para la regeneración y curación. Escucha la voz de tu intuición y no cometas imprudencias porque si mantienes un buen ritmo no tendrás problemas.

Trabajo

Existen muchas probabilidades de que surja una situación imprevista en tu trabajo que te pueda causar ansiedades, pero no lo tomes como algo definitivo sino simplemente analízalo y no reacciones de manera exagerada porque no conviene.

Dinero y fortuna

Se aproxima la posibilidad de un viaje de negocios o un recorrido breve al extranjero que te dará dinero. Tal vez sea más pronto de lo esperado. Ten tus maletas preparadas y tus papeles en orden para evitar te tome desprevenido.



