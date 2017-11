Cáncer – Viernes 1 de diciembre 2017: Noche de inventos amorosos

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito de Tauro a Géminis y comienza el movimiento de Venus a Sagitario. El único planeta retrógrado es Urano. ¡Prepárate para las sorpresas de fin de semana, canceriano! Estás en el período de los reencuentros con el pasado y por eso es vital que tomes todas las precauciones para no cometer nuevamente los mismos errores. Si algo no te sale bien en este día tómalo deportivamente y pon a funcionar tu sentido del humor porque de lo contrario estropearías tu viernes con lamentaciones o problemas personales. No creas todo lo que te prometan, ni tampoco prometas lo que no puedes cumplir. Guíate por tus intuiciones, pero también por tu sentido común y no dejes nada, ni trabajo, ni pareja.



Amor

En este mes que comienza decídete y no continúes esperando la pareja perfecta porque tendrías que mandártela a hacer con un programa de computadora. Tienes a tu alrededor las personas reales que esperan por ti, y en una de ellas puede estar tu felicidad.

Salud

La energía planetaria es positiva y mejoran mucho las condiciones físicas si has estado sometido a tratamientos fuertes por padecer de dolencias crónicas o delicadas. Un buen día para recuperar energías y restablecer la salud perdida.

Trabajo

Aprovecha esta coyuntura planetaria en revisar tus papeles, resúmenes y documentos. Prepara un expediente adecuado si estás buscando empleo y tienes alguna cita o entrevista de trabajo al comenzar la semana y el mes entrante.

Dinero y fortuna

No te desanimes si te sientes estancado en tus proyectos económicos pues este viernes, aunque retrocedas un paso habrás avanzado dos. No confíes mucho en los juegos de azar porque en ellos no está la solución de tus problemas financieros, canceriano.

Ritual para deshacer un maleficio